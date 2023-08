Freizeit in Wolfsburg Strandkino am Wolfsburger Allersee lockt zahlreiche Filmfans an

Das Wetter spielte mit, die Filmfans kamen voll auf ihre Kosten: Das Open-Air-Strandkino am Wolfsburger Allersee zog am Freitag und Samstag noch einmal viele Besucher an. Als Veranstalter des beliebten Kinoerlebnisses zog die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) am Sonntag eine durchweg positive Bilanz.

Zahlreiche Filmfans kommen zum Strankino am Wolfsburger Allersee

„Auch in diesem Jahr konnten wir eine gute Besucherresonanz verzeichnen. Wir freuen uns, dass das Angebot so gut genutzt wurde und dass unsere Filmauswahl den Geschmack vieler Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie der Gäste aus der Region traf“, berichtet Frank Hitzschke, Bereichsleiter City-Management bei der WMG. „Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, die die eintrittsfreie Veranstaltung überhaupt erst möglich machten. Wir hoffen auch im nächsten Jahr auf ihre Unterstützung,

um eine weitere Auflage des Open-Air-Strandkinos am Allersee realisieren zu können.“

Auf einer großen Leinwand konnten die Filme geschaut werden. Foto: Helge Landmann / regios24

Vier Kino-Blockbuster am Allersee: Super Mario, Black Panther, Manta Manta und Avatar

Am 18. und 19. sowie am 25. und 26. August zeigte die WMG am Ufer des Allersees die Kino-Blockbuster „Der Super Mario Bros. Film“, „Black Panther: Wakanda Forever“ sowie „Manta Manta: Zwoter Teil“ und „Avatar: The Way Of Water“. In Liegestühlen und auf mitgebrachten Decken nutzten bei gutem Wetter viele Filmfans jeden Alters die kostenfreie Veranstaltung. Auch für das leibliche Wohl war mit einem mobilen Speise- und Gastronomieangebot gesorgt.

red

