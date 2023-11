Wolfsburg. Teigtaschen, Churros, Glühwein oder heiße Schokolade: Diese Preise werden auf dem Weihnachtsmarkt für Essen und Trinken verlangt.

Die Preise auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt bleiben, bei den allermeisten Ständen, recht stabil. Das haben Stichproben unserer Zeitung ergeben. So kostet beispielsweise der Apfelglühwein, der in diesem Jahr zum ersten Mal in der VW-Stadt ausgeschenkt wird, und genau gegenüber der großen Holz-Pyramide vor der Wolfsburger City-Galerie zu finden ist, vier Euro. Der alkoholfreie „Glühapfel“ mit Sahnehaube ist für 3,50 Euro zu haben. Für den Becher selbst müssen allerdings drei Euro Pfand hinterlegt werden. Das Produkt gibt es auch in Flaschen abgefüllt zum Mitnehmen: Hierfür müssen 11 Euro auf den Tisch gelegt werden.

Das kosten Getränke und Essen auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Die Churros-Variante mit Zimt und Zucker kostet vier Euro. „Wir wollen unsere Preise nicht erhöhen, obwohl wir im Einkauf heute viel mehr bezahlen als noch vor einem Jahr“, sagt Standbetreiber Alfredo Brunke. Auch die Pizza-Preise sind nicht exorbitant in die Höhe geschnellt: die Margherita gibt’s für 4 Euro, die Salami und die Schinken kosten je 4,50 Euro und für 5 Euro sind Thunfisch, Hawaii und Serrano-Ruccola zu haben. Als Panzerotti-Varianten, das sind italienische frittierte Teigtaschen mit Füllung, kosten die Geschmacksrichtungen Salami und Schinken je 6 Euro.

Für Minzschokolade und Eierpunsch werden bis zu 6 Euro fällig

Auch bei den Getränken müssen die Weihnachtsmarktbesucher genauso tief in die Taschen greifen wie im Vorjahr. So kosten beispielsweise an der „Weihnachtsschänke“ auf dem Hugo-Bork-Platz Jagertee und Heißer Grog je 5 Euro, 0,3 Liter Cola, Fanta, Sprite und Wasser kosten 3 Euro. Das 0,3-Liter-Bier frisch vom Fass gezapft liegt bei 4 Euro, dafür kosten After-Eight-Minzschokolade, Eierpunsch und Baileys-Schokolade je 6 Euro, die drei sind somit die teuersten Varianten auf der Karte. Deutlich günstiger sind die heiße Zitrone oder der Tee, für die jeweils 2,50 Euro bezahlt werden müssen. Auch hier wird ein Pfand pro Glas beziehungsweise Tasse in Höhe von 3 Euro erhoben.

Der Aufbau des Wolfsburger Weihnachtsmarkts ist so gut wie abgeschlossen. Am Montag um 11 Uhr öffnet er für die Gäste. © regios24 | Michael Uhmeyer

Gleich nebenan auf „Bella’s Glühweininsel“ ist der Eierpunsch 50 Cent günstiger und schlägt mit 5,50 Euro zu Buche, ebenso der Lumumba. Für die Fruchtglühweine in den Sorten Kirsch, Heidelbeere, Waldbeere und Apfel-Zimt müssen 4 Euro für den Kinderpunsch nur 3,50 Euro bezahlt werden.

Das Ehrenamt als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft rückt in diesem Jahr zum zweiten Mal in den Fokus des Wolfsburger Weihnachtsmarktes. Frank Hitzschke, Bereichsleitung Citymanagement bei der WMG

Das bietet die Ehrenamtshütte auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Völlig kostenfrei ist übrigens der Besuch der Ehrenamtshütte des Wolfsburger Weihnachtsmarktes – zu finden genau gegenüber des Haupteingangs zu C&A in der Porschestraße. Die Hütte bietet ehrenamtlichen Einrichtungen einen Raum, ihre (Vereins-)Anliegen erlebbar zu machen und Aufmerksamkeit für ihre Sache sowie Spenden für den guten Zweck zu generieren. „Das Ehrenamt als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft rückt in diesem Jahr zum zweiten Mal in den Fokus des Weihnachtsmarktes. Die Hütte soll als Anlaufstelle für alle interessierten Besucher dienen und den Engagierten die Möglichkeit bieten, mit Aktionen ihre Sache zum Strahlen zu bringen – vor allem in der Vorweihnachtszeit, in der das gemeinsame und menschliche Miteinander noch stärker in den Mittelpunkt rückt“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleitung Citymanagement bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG).

Vom 27. November bis zum 23. Dezember 2023 präsentieren sich in der Ehrenamtshütte auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt täglich im wechselnden Rhythmus lokale und regionale Vereine sowie Institutionen mit ihren Angeboten. Sie machen auf ihr Anliegen aufmerksam und generieren Spenden für den guten Zweck. © WMG | Matthias Leitzke

Anmeldung für die Wolfsburger Ehrenamtshütte ist noch möglich

„Die Ehrenamtshütte ist für den gesamten Zeitraum nahezu ausgebucht. Es gibt aber noch einige wenige Restplätze, für die auch kurzfristig noch eine Anmeldung möglich ist“, so Hitzschke weiter. Kurzentschlossene können sich per E-Mail an team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de für die Hütte anmelden. Mit dabei sind unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Wolfsburg (2. Dezember), der Heimatverein Vorsfelde (4. Dezember) sowie die Tierhilfe Wolfsburg (16. Dezember). Änderungen können sich allerdings kurzfristig ergeben. Einen Übersichtsplan der Ehrenamtshütte gibt es im Internet.

Die Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts

Der Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Fußgängerzone findet vom Montag, 27. November, bis einschließlich Freitag, 29. Dezember, statt und hat von Montag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Jeden Freitag und Samstag, jeweils um 17 und 19 Uhr, findet eine fünfminütige Lichtershow statt. Der Markt in der Porschestraße bleibt am 24. und 25. Dezember geschlossen. Danach gelten die üblichen Wochenöffnungszeiten. Am letzten Veranstaltungstag, am 29. Dezember, kann man die Stände noch einmal von 11 bis 20 Uhr besuchen.

Eine Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in Wolfsburg finden Sie hier.

Eine Übersicht über die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region und im Harz finden Sie hier.