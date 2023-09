Mit riesigem Bierfass: Oktoberfest in der Wolfsburger Innenstadt

Wies’n-Stimmung soll‘s wieder in der Wolfsburger Innenstadt geben: Festwirt Thomas Bronswyk lädt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vom 29. September bis zum 7. Oktober zum Oktoberfest in die mittlere Porschestraße ein. Zusätzlich öffnen am Sonntag, 1. Oktober, von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt, einschließlich der City-Galerie sowie der Designer Outlets, zum verkaufsoffenen Sonntag. Das teilt die WMG mit.

„Das Wolfsburger Oktoberfest wird auch in diesem Jahr für eine riesige Gaudi in der Innenstadt sorgen. Begleitend laden Handel und Gastronomie zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich demnach auf ein buntes Angebot im Herzen Wolfsburgs freuen“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Oktoberfest in Wolfsburg wartet mit Bier und Fahrgeschäften auf

Täglich von 11 bis 22 Uhr soll die Oktoberfest-Gäste in der mittleren Porschestraße ein abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot mit bayrischen Spezialitäten in zünftiger Atmosphäre erwarten. „Wie es sich für ein Oktoberfest gehört, wird es neben Weißwurst, Brezeln und Lebkuchenherzen auch reichlich Bier geben“, heißt vonseiten der WMG. Die „UnFassBar“ schenkt Bier aus einem 63 Hektar großen Bierfass aus echter Fasseiche von 1965 aus. Verschiedene Künstler wie „Euro Günther“ sowie die Spassrebellen und Skyline wollen die Besucherinnen und Besucher musikalisch unterhalten und Musikwünsche entgegennehmen.

Zudem soll es verschiedene Mitmachstände und Fahrgeschäfte, wie beispielsweise Entenangeln, ein nostalgisches Riesenrad und ein Kinderkarussell, geben. Als besonderes Highlight stehe der Simulator „Snow Gate“ bereit, der die Oktoberfest-Gäste kostenlos auf eine „faszinierende Erlebnisreise“ einlädt. Am verkaufsoffenen Sonntag sowie am Feiertag, 3. Oktober, hat das Oktoberfest von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr tausende Besucherinnen und Besucher auf dem Wolfsburger Oktoberfest unterhalten durften, freue ich mich, auch dieses Jahr wieder mit meinem Team für neun Tage zünftige Atmosphäre in die Innenstadt zu bringen. Ich wünsche allen Gästen ein schönes Fest“, betont Schausteller und Festwirt Thomas Bronswyk.

