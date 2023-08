Wenn die Wolfsburger Innenstadt wieder den Kindern gehört

Wolfsburg Die Wolfsburger WMG lädt zum „Kunterbunten Kindersamstag“ in die Porschestraße ein. Auf Kinder warten zahlreiche Aktionen.

Beim "Kunterbunten Kindersamstag" in der Wolfsburger Porschestraße warten zahlreiche Aktionen auf die Kinder.

Volles Programm für die Kleinen: Am Samstag, 2. September, veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zum sechsten Mal den „Kunterbunten Kindersamstag“ in der Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es für Kinder jeden Alters ein buntes Spiel- und Unterhaltungsprogramm, heißt es in der Ankündigung der WMG.

„Der ,Kunterbunte Kindersamstag‘ ist jedes Jahr ein großes Fest für unsere kleinen Gäste. Die vielfältigen Aktionen garantieren Spaß für Groß und Klein und bieten eine tolle Gelegenheit für einen Innenstadtbesuch mit der ganzen Familie“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Beim Kindersamstag in Wolfsburg wartet eine Tombola

Die Gäste sollen sich auf zahlreiche kostenfrei nutzbare Angebote wie Bungee Run, Hüpfburgen, Riesenbausteine, eine Rollenrutsche und einen Kletterturm freuen können. Insgesamt sollen zahlreiche Spielmodule, Mitmachaktionen und ein Bühnenprogramm geboten werden.

Bei einer Tombola gibt es neben einer Nintendo Switch als Hauptgewinn noch viele weitere Preise zu gewinnen wie ein Laufrad oder Eintrittskarten für das Phaeno, den Tierpark Essehof oder den Serengeti-Park. Ein Los kostet zwei Euro. Der Erlös geht an die „Villa bunterkund“ des Klinikums Wolfsburg sowie an die „Villa Kunterbunt“ der Lebenshilfe Wolfsburg.

Beim "Kunterbunten Kindersamstag" in der Wolfsburger Innenstadt geben auch Maskottchen ein Stelldichein. Foto: Janina Snatzke / WMG

Besondere Highlights seien der Flugsimulator mit kostenlosem Eintritt sowie eine Maskottchenparade. „Dabei werden Petterson und Findus, Wickie, Biene Maja, Mario, das Sandmännchen und viele weitere ihre kleinen Fans nicht nur um 11 Uhr auf der Bühne, sondern auch als Walking Act hautnah begeistern“, teilt die WMG mit.

Fotoaktionen mit den Besucherinnen und Besuchern sowie ein Wettrennen um 15 Uhr mit anschließender Siegerehrung sollen weitere Höhepunkte sein. Für das leibliche Wohl stehen verschiedene Cateringstände bereit.

red

