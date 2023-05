Wolfsburg. In der Wolfsburger City gibt’s wieder die Auto- und Zweiradmeile. Der ADAC kommt mit dem großen Diagnose-Truck. Lesen Sie, was noch aufgefahren wird.

Die Auto- und Zweiradmeile der WMG läuft am kommenden Wochenende in der Wolfsburger Innenstadt ­– diesmal allerdings nicht als verkaufsoffener Sonntag.

Mobilität in Wolfsburg Mobilitätsmeile in Wolfsburg: Käfer, Vespas und Fahrradtechnik

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH lädt zur Auto- und Zweiradmeile in die Wolfsburger Innenstadt ein. Anders als fast immer in den Vorjahren läuft die Veranstaltung diesmal allerdings nicht als verkaufsoffener Sonntag.

Von aktuellen Fahrzeugmodellen und Mobilitätstrends bis hin zum Radfahrverein oder Oldtimerclub – die Besucherinnen und Besucher erwartet am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 18 Uhr ein attraktives Angebot rund ums Thema Mobilität, kündigt die WMG an.

Auto- und Zweiradmeile mit viel Gelegenheit zum Ausprobieren

„Die Auto- und Zweiradmeile hat in diesem Jahr wieder allerhand Neuheiten und aktuelle Trends im Gepäck. Die Wolfsburger Innenstadt bietet an diesem Tag wieder vielfältige Möglichkeiten zum Anschauen, Informieren und Ausprobieren“, verspricht WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Rund 25 Aussteller, darunter Autohäuser, Dienstleistungs- und Zubehörunternehmen, Wohnmobil-Anbieter sowie Clubs und Vereine, präsentieren ein breites und attraktives Angebot auf der Ausstellungsfläche in der Porschestraße. Unter anderem neu auf der Meile ist die Technische Universität Braunschweig, die mit ihrem „OpenBikeSensor“ – einer Überholabstandsmessung für Radfahrende – sowie einem Ampelspiel zum Mitmachen einlädt. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist der neue städtische Radverkehrskoordinator Pascal Rose, der an einem eigenen Stand über seine Förderungen und Aktivitäten informiert.

ADAC, Käferclub, ADFC und weitere Vereine in der Wolfsburger City

Besonderes Highlight der Mobilitätsmeile: Der ADAC kommt mit einem Simulator und dem großen Auto-Diagnose-Digital-Truck. Dort können die Besucher eine komplette oder individuelle und kostenlose Prüfung ihres eigenen Fahrzeugs kostenlos bekommen. Vom Bremsfunktions- über einen Batterie- bis hin zum Stoßdämpfertest ist alles möglich, heißt es.

Ergänzend präsentieren sich unter anderem der 1. Käferclub Wolfsburg, der Passione Vespa Club Wolfsburg und der Bulldog-Club Drömling, es gibt ein Glücksrad und ein Fahrrad-Puzzle beim ADFC. Für Kinder baut die WMG eine Hüpfburg auf. Für die Bewirtung sorgen diverse Stände.

„Uns freut besonders, dass wir dem Wunsch der Teilnehmenden nachkommen konnten und die Veranstaltung in diesem Jahr im Juni stattfinden lassen können“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Der spätere Veranstaltungstermin im Jahr verspricht eine größere Wetter-Stabilität und damit eine noch einladendere Mobilitätsmeile.“

