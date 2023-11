Wolfsburg. Der Duft von Glühwein, Mandeln und Bratwurst zieht wieder durch Wolfsburg. Das sind die Termine der Advents- und Weihnachtsmärkte.

Für viele Menschen beginnt bald die schönste Zeit des Jahres: die besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Wo kann ich mit Familie und Freunden einen Glühwein trinken und Mandeln essen, wo Adventsgestecke kaufen und wo Schlittschuh laufen oder Live-Musik hören? Wir geben einen Überblick, welche Advents- und Weihnachtsmärkte in Wolfsburg in den nächsten Wochen stattfinden.

Weihnachtsmarkt in der Wolfsburg Porschestraße öffnet am 27. November

Der Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Innenstadt öffnet am Montag, 27. November, seine Türen. Fünf Wochen, bis zum 29. Dezember, gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot sowie ein stimmungsvolles Rahmenprogramm.

In der mittleren Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße verbreiten rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Wieder dabei sind unter anderem der gemütliche Winterwald, Zinnecker’s große Weihnachtspyramide und das Handwerkereck, in dem wechselnde private Hobbykunst-Handwerker ihre Waren in den bekannten nostalgischen VW-Bullis anbieten. Im beliebten „Neuland-Haus des Weihnachtsmannes“ warten jeden Donnerstag bis Sonntag verschiedene weihnachtliche (Bastel-)Angebote der Familie Sterz auf die kleinen Gäste.

Weihnachtsmarkt in der Wolfsburg Innenstadt: Das wird geboten

Auch die Grizzlys Wolfsburg und der VfL Wolfsburg werden sich in diesem Jahr dienstags und donnerstags mit verschiedenen Aktionen beteiligen. Auf der Bühne unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz gibt es jeweils von Donnerstag bis Samstag ein stimmungsvolles Bühnenprogramm. Feuershows, der Besuch des Nikolauses, Fahrgeschäfte für die kleinen Gäste sowie ein vielfältiges kulinarisches Angebot runden den Weihnachtsmarktbesuch ab. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Was sind die Öffnungszeiten vom Wolfsburger Weihnachtsmarkt?

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonn- und Feiertage: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Winterwunderland der Autostadt Wolfsburg öffnet am 8. Dezember

Ein stimmungsvolles Winterwunderland erleben die Gäste der Autostadt vom 8. Dezember bis zum 7. Januar: Der Themenpark verwandelt sich für einen Monat in eine Winterwelt mit 24 dekorierten Buden, 4000 Quadratmetern Eisfläche und einer Schneewelt für Kinder.

Winterwunderland für die ganze Familie: In der Autostadt Wolfsburg wird im Dezember und Januar wieder viel geboten. © Autostadt | Lennard Kugeler

Auf dem Wintermarkt mit insgesamt 24 Buden erwarten die Gäste Inspirationen für Weihnachtsgeschenke und ausgewählte Deko-Artikel. Auch die Kulinarik kommt dabei nicht zu kurz. Beim Hüttenzauber können Besucherinnen und Besucher mit Feuerzangenbowle und Après-Ski-Hits feiern. Die 4000 Quadratmeter große Eisfläche bietet genügend Platz zum Schlittschuhlaufen. Wer es lieber ruhiger mag, kann sich beim Eisstockschießen – ganz ohne Voranmeldung – ausprobieren. Sonntags bis donnerstags immer von 16.30 bis 19.30 Uhr verwandelt sich die Eisfläche in eine Outdoor-Disco mit Live-DJ und wechselnden Beats. Schlittschuhe für die Eisfläche können mitgebracht oder spontan vor Ort für vier Euro ausgeliehen werden. Für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren bietet die Schneewelt auf 1100 Quadratmetern jede Menge Platz zum Rodeln, Schneemannbauen und Toben.

Was sind die Öffnungszeiten der Winterwelt in der Autostadt?

Eisfläche: Montag bis Sonntag, 10 bis 22 Uhr

Schneewelt: 12 bis 20 Uhr.

Wintermarktbuden: 14 bis 22 Uhr (Samstag und Sonntag ab 12 Uhr)

Eisdisco: Sonntag bis Donnerstag 16.30 bis 19.30 Uhr (keine Eisdisco am 25. Dezember).

Weihnachtsmarkt auf dem Steimker Berg am 1. Dezember

Ein Weihnachtsmarkt auf dem Steimker Berg findet am Freitag, 1. Dezember, ab 15 Uhr, auf dem Marktplatz in der Alten Landstraße statt. Das teilt die Initiative Steimker Berg mit. Geplant ist ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein und vielseitige Marktstände rund um den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. An den Marktständen werden unter anderem liebevolle Handarbeiten, Adventsgestecke, Deko, Schmuck, Holzarbeiten, Tee, kleine Leckereien und vieles mehr angeboten. Ein buntes Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit den Kinderchören der Schiller- und der Waldorfschule, sowie Bläsern, sorgt für weihnachtliche Stimmung.

Das Parken auf dem Marktplatz ist ab Montag, 27. November, nur eingeschränkt möglich. Am Freitag, 1. Dezember, wird es ein Parkverbot für das Aufstellen des Weihnachtsbaumes und des Zeltes geben.

Weihnachtsmarkt in Wendschott am 2. Dezember

Der Weihnachtsmarkt am Niedersachsenhaus an der Wendenstraße in Wendschott findet am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 16 Uhr statt. „Es gibt in diesem Jahr 30 Aussteller“, berichtet der 1. Vorsitzende des Dorfvereins, Michael Kienapfel. Während des Marktes ist die Webstube im Niedersachsenhaus geöffnet.

Das Programm beim Weihnachtsmarkt in Wendschott:

10 bis 16 Uhr: Markt der Handwerker und Künstler

11 bis 16 Uhr: Basteln für Kinder

11.30 Uhr: Weihnachtsmann

12.30 Uhr: Märchenerzählerin neben der Webstube

13.30 Uhr Weihnachtsmann

14 bis 15 Uhr: Konzert des Posaunenchores

14.30 Uhr: Märchenerzählerin neben der Webstube

15.30 Uhr Weihnachtsmann

„Der Förderverein der Grundschule beteiligt sich mit einem Waffelstand, und auch die Wendschotter Vereine WSV und Borussia helfen wieder fleißig mit“, sagt die dritte Vorsitzende Stefanie Kriebler. Der Dorfverein freue sich wieder über gespendete Kuchen und Torten. Alle Spenden können am 2. Dezember ab 8.30 Uhr am Niedersachsenhaus abgegeben werden. Für die Anreise bittet der Dorfverein die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, da der Parkraum begrenzt ist. Als Parkplatz ist der Schützenplatz in Wendschott eingerichtet. Fahrräder können an der Zahnarztpraxis Lausecker abgestellt werden.

Nordstadtfest wird am 2. Dezember zum „Winterfest“

Der Hansaplatz verwandelt sich am 2. Dezember von 11 bis circa 22 Uhr in eine Winterlandschaft. Die Veranstalter wollen bei dem Fest den Fokus auf eine bunte Adventszeit legen. „Statt eines Sommerfests wollten wir in diesem Jahr den Menschen im Stadtteil ein Highlight im Advent anbieten. So wollen wir als Ortsrat den Zusammenhalt in unserer Nachbarschaft weiter fördern und stärken. Das ist für uns als Ortsrat ein wichtiges Anliegen“, wird Immacolata Glosemeyer, Nordstädter Ortsbürgermeisterin, in der Mitteilung zitiert. Auf dem Programm stehen unter anderem Besuche vom Weihnachtsmann und der Eiskönigin Elsa. Auch die Frauentanzgruppe „Only Ladies“ sowie verschiedene Kinderchöre werden beim Winterfest auftreten. Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf weihnachtliche Köstlichkeiten freuen. Am Abend sei ein Partyprogramm mit der Band „Bring me Roses“ und einem DJ-Team geplant.

Adventsbasar der Lebenshilfe Wolfsburg am 3. Dezember

Nach dreijähriger Pause findet der traditionelle Adventsbasar der Lebenshilfe Wolfsburg am Sonntag, 3. Dezember, von 9 bis 16 Uhr statt. „Der Basar hält eine große Produktvielfalt und viele Kreationen bereit, die unsere Beschäftigten unter fachmännischer Anleitung gefertigt haben“, teilt Monika Schindler von der Lebenshilfe Wolfsburg mit. Aber auch externe Anbieter böten ihre Waren an. „Es werden wieder Schmuck- und Lederwaren, Weihnachtskarten, Adventskränze und vieles mehr angeboten“, so Schindler. Auch eine Tombola sei geplant, und für das leibliche Wohl sei natürlich auch gesorgt.

Advents- und Weihnachtsmarkt in Fallersleben: Weihnachtszauber vom 8. bis 10. Dezember

Unter dem Titel „Fallersleber Weihnachtszauber“ wird es auch in diesem Jahr in der Altstadt in Fallersleben vom 8. bis 10. Dezember einen Advents- und Weihnachtsmarkt geben. Mittelpunkt des Geschehens ist das aus dem 16. Jahrhundert stammende Schloss. Im Gewölbekeller stellen Hobby-Künstler sich und ihre Bastel- und Handarbeiten vor. Im Kaminzimmer des Schlosses werden Märchen vorgelesen und Bastel-Programme angeboten. Im Schlosshof gibt es vorweihnachtliche Leckereien, Süßes und Herzhaftes. Der beliebte weiße Winzer-Glühwein von der Mosel ist auch dabei.

Der Fallersleber Weihnachtszauber findet vom 8. bis 10. Dezember rund um das Schloss Fallersleben statt. © regios24 | Darius Simka

Geboten wird außerdem ein Kulturprogramm. Zugesagt haben bereits das Jagdhornbläserkorps Hasenwinkel sowie Kindertagesstätten und Grundschulen. Zwei Karussells stehen gegenüber vom Schlosshof. Auch der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. Im benachbarten Jugendzentrum „Forsthaus“ lädt die Herzogin Clara Kaffeestube Besucher des Weihnachtszaubers zu selbstgebackenen Kuchen, Keksen und Kaffee ein. Veranstalter ist der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben, Kooperationspartner sind das Hoffmann von Fallersleben-Museum sowie das Jugendzentrum „Forsthaus“.

Sie planen auch einen oder einen in Wolfsburg?

