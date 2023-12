Wolfsburg. Das dramatische Sterben der Schuhläden in Wolfsburgs Innenstadt geht weiter. Zum Jahresende ist für einen Traditionsstandort Schluss.

In der Wolfsburger Innenstadt geht im Einzelhandel eine Schuhgeschäft-Ära zu Ende. Zum Jahresende schließt die Deichmann-Filiale in der Porschestraße 34b, die dort seit mehr als 40 Jahren ansässig ist. Immer wieder gab es im Laufe der Jahre Gerüchte um einen Abriss einer der letzten Waben auf der Einkaufsmeile.

„Wir schließen“ ist auf Zetteln in den Schaufenstern des alteingesessenen Schuhgeschäfts zu lesen, das es seit den 70er Jahren gibt und das sich über zwei Etagen erstreckt. Weitere Aushänge weisen darauf hin, dass der 30. Dezember 2023 der letzte Verkaufstag ist. In der Schaufenster-Auslage hat sich das Angebot schon gelichtet, im Laden sind viele Schuhe, Taschen, Tücher und andere Artikel bereits reduziert.

Zu den Gründen für die Schließung verwies die Deichmann-Unternehmenskommunikation auf den verbleibenden Standort in der City-Galerie in der Porschestraße 45. Im Oktober 2011 war Deichmann dort eingezogen und im Oktober 2021 aus dem ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss umgezogen. Damit sei man „in attraktiver Lage für unsere Kundschaft in Wolfsburg sehr gut erreichbar“, teilte Stefan Melneczuk von der Deichmann-Unternehmenskommunikation auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwochvormittag mit. „Vor diesem Hintergrund verabschieden wir uns nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen von unserem bisherigen Standort an der Porschestraße 34b und konzentrieren uns fortan auf die City-Galerie.“ Dieser Standort steht also nicht zur Disposition.

Was die Schließung der alteingesessenen Filiale für das Mitarbeiter-Team und deren Arbeitsplätze bedeutet, dazu kündigte Melneczuk an, dass von den insgesamt acht Mitarbeitenden der Filiale sechs weiterhin in Wolfsburg für das Unternehmen tätig sein werden und zwei wohnortnah in Helmstedt und Wolfenbüttel.

Bedeutet das, dass es künftig bei nur einer Deichmann-Filiale in der VW-Stadt bleiben wird, oder wird es woanders wieder einen zweiten Standort geben? „Auch in Wolfsburg sondieren wir den Markt weiterhin und schließen grundsätzlich nicht aus, dass wir zu gegebener Zeit an anderer Stelle im Stadtgebiet ein weiteres Geschäft eröffnen“, hieß es dazu aus der Unternehmenskommunikation. „Konkrete Pläne dazu gibt es aktuell aber nicht.“

In den vergangenen Jahren hat Wolfsburg eine ganze Reihe etablierter Schuhgeschäfte verloren, insbesondere seit dem Vorjahr – teils aus sehr unterschiedlichen Gründen. Erst im September hat sich mit Galipp ein prominenter Mieter der ersten Stunde aus der City-Galerie zurückgezogen. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Gifhorn begründete den Schritt mit hohen Belastungen durch Miete und Nebenkosten.

Wegen Insolvenzen der Filialketten in diesem Jahr geschlossen haben erst im September Salamander in den Designer Outlets, im Frühsommer Reno am Nordkopf und zu Jahresbeginn Görtz in der City-Galerie. Schon früher aus der City-Galerie zurückgezogen haben sich Roland Schuhe, wo als Nachfolger Görtz erst im November 2019 eröffnet hatte, sowie Schuh Kay. Sogar schon 2011 verließen Schuhhof und Görtz 17 die City-Galerie. In der mittleren Porschestraße hörten schon vor wenigen Jahren das Outlet „Al Bundy“ gegenüber von WKS sowie Street Shoes in der Wabe vor H&M auf, und in der südlichen Porschestraße schloss in diesem Jahr das Ara-Schuhfachgeschäft, das es dort seit 2004 gab. Schon 2002 gab das traditionsreiche Schuhhaus Sommerfeld in der Kleiststraße auf.

Die Auswahl an Schuhläden in der Fußgängerzone ist damit dramatisch geschrumpft: Ins neue Jahr startet die Haupteinkaufsstraße dann lediglich noch mit der neueren Deichmann-Filiale und mit Tamaris – beide in der City-Galerie zu finden. Außerhalb der Fuzo gibt es im DOW noch weitere Schuhgeschäfte.

