Wolfsburg. Stände, Öffnungszeiten und Programm: Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Wolfsburger Weihnachtsmarkt.

Mit 60 Ständen, Live-Musik unter dem Glasdach und vorweihnachtlicher Atmosphäre lockt seit Montag, 27. November, der Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Porschestraße. Fast den gesamten Dezember können sich Besucher ins Getümmel stürzen, süß oder deftig essen und mit Freunden den Advent bei einem Heißgetränk genießen.

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Wolfsburger Weihnachtsmarkt sowie Informationen zu Buden, Musikprogramm und Kinder-Attraktionen.

Welches Essen und welche Getränke werden auf dem Weihnachtsmarkt angeboten?

An den Holzhäuschen auf dem Hugo-Bork-Platz können Weihnachtsmarktbesucher Pasta aus dem Parmesanleib, Schmalzkuchen, Suppen, Wurst, Langos, Handbrot, Kartoffelgerichte, Corn Dogs, heißen Schafskäse, Flammlachs, Crêpes, VW-Currywurst, Champignons und Poffertjes essen. Die Weihnachtsschänke schenkt Glühwein und andere Getränke aus, an der Ski-Scheune geht Feuerzangenbowle über den Tresen.

Vor der City-Galerie duftet es nach Bratwurst und Pommes, Baguettes, XXL-Hotdogs und Bratwürsten, Pelmeni, Schaschlik sowie anderen osteuropäische Spezialitäten, Langos, Churros, Crêpes, Schmalzkuchen und Schneebällen, Pizza, Spanferkel, Poffertjes, Grillspezialitäten und ungarischen Spezialitäten. In die Weihnachtsmarktbecher kommen an der Waldschänke Glühwein und andere Heißgetränke, an der Glühwein-Pyramide und Angie‘s Glühweinstand natürlich ebenfalls. Außerdem verspricht eine Bude „Gutes aus Finnland“ mit Glögi und anderen Heißgetränken. Auch ein Apfelglühweinstand ist zum ersten Mal dabei.

Vor C&A gibt es Pferdewürstchen, Schmalzkuchen und Gebäck sowie Folienkartoffeln.

Welche weiteren Stände gibt es auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt?

Salzwedeler Baumkuchen, O‘Donnell Moonshine mit Schnaps und Likör, Perlenfantasie mit Schmuck und Deko, Tonart mit Ton und Dekoration, Stöberhütte (Mützen, Socken, Wollprodukte), die Knupserhütte mit Mandeln, Schokofrüchten und Süßigkeiten, Sülfelder Korn, Mandelbrennerei Wolfsburg, Teehaus, Kräuterbonbons, Mandel-Manufaktur.

Was wird sonst noch auf dem Weihnachtsmarkt geboten?

Ochs und Esel sowie die heilige Familie grüßen an zwei Krippen. Die Ehrenamtshütte wird vom ADFC, dem Heimatverein Vorsfelde, der Tierhilfe und anderen Wolfsburger Vereinen bespielt. Jeden Freitag und Samstag, jeweils um 17 und 19 Uhr, findet vor dem Haus des Weihnachtsmannes eine fünfminütige Lichtershow statt.

Die WMG lädt dazu ein, am Augmented Reality-Foto-Spot außergewöhnliche Erinnerungsfotos in einer virtuellen weihnachtlichen Inszenierung zu machen. Um diese zu sehen, braucht man die kostenlose Handy-App „3DQR Plus“. Damit kann man zwischen den weihnachtlich geschmückten VW-Bullis auf dem Weihnachtsmarkt einen QR-Code scannen, eine Inszenierung herunterladen und diese durch Bewegen des Handys sichtbar machen. Einfach mal ausprobieren, Infos zur Handhabung gibt es auch vor Ort.

Welche Karussells stehen auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt?

Besucher mit Kindern wird es freuen: Auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt gibt es auch drei Karussells. Vor der City-Galerie stehen das Tassen-Karussell und das Fahrgeschäft Traumschloss. Am Hugo-Bork-Platz ist das Kinderkarussell „Tacka-Tucka-Land“ zu finden.

Was ist auf dem Weihnachtsmarkt außerdem für Kinder los?

Am Mittwoch, 6. Dezember, kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt. Er wird Weihnachtsgeschichten vorlesen und kleine Überraschungen verteilen.

Im Neuland-Haus des Weihnachtsmannes bastelt die Familie Sterz donnerstags, freitags sowie an den Wochenenden mit Kindern. Die Grizzlys Wolfsburg planen an den Dienstagen Kindernachmittage (14 bis 18 Uhr). Der VfL Wolfsburg lädt an den Donnerstagen (14 bis 19 Uhr, außer 7. Dezember) zum Kinderprogramm ein.

Wie ist das aktuelle Bühnenprogramm auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt?

Nach dem Programmstart mit „R2“ und „The Keltics“ am Freitag tritt am Samstag, 2. Dezember, von 11 bis 13 Uhr das Stadtwerke-Orchester unter dem Glasdach auf. Um 16.30 Uhr folgen Susy Mondry und Dominik Lamby. Die Ayana-Feuershow beginnt um 19 Uhr. Anschließend spielt die Band „Hobbit“ ab 19.30 Uhr Weihnachtslieder und kreative Mash-ups.

In der kommenden Woche bietet das DJ-Duo Tonart am Donnerstag, 7. Dezember, After-Work-Weihnachtshits (17 bis 21 Uhr). Am Freitag, 8. Dezember, gehört die Bühne ab 15 Uhr DJ Manny Libero, ab 18 Uhr der Chor-AG der Grundschule Ehmen-Mörse und ab 20 Uhr dem Duo 2Klangaffäre. Am Samstag, 9. Dezember, startet DJ Manny Libero schon um 14.30 Uhr. Um 16.45 Uhr tritt der Chor Cantiamo auf. Um 18.30 Uhr ist dann wieder Feuershow, bevor um 19 Uhr die Band Deep Passion für Stimmung sorgen will.

Wie hoch sind die Preise auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt?

Laut einer Stichprobe der Wolfsburger Nachrichten sind die Preise für Essen und Getränke relativ stabil geblieben. Pizzastücke und Fruchtglühwein gibt es zum Beispiel für 4 Euro, Jagertee für 5 Euro, Eierpunsch für 5,50 Euro und Kinderpunsch für 3,50 Euro.

Wie sind die Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarktes?

Der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone läuft bis Freitag, 29. Dezember. Geöffnet sind die Stände von Montag bis Donnerstag zwischen 11 und 21 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag ist der Markt geschlossen.

