Das gibt‘s Neues auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg

Nicht mehr lange, dann soll es wieder weihnachtlich in Wolfsburgs Innenstadt werden. Vom 27. November bis zum 29. Dezember veranstaltet die Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) den diesjährigen Weihnachtsmarkt mit einem vielfältigen Programm für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt – und mit einigen Neuerungen.

„Die Vorfreude auf den diesjährigen Wolfsburger Weihnachtsmarkt ist bereits bei allen Schaustellern und Partnern sehr groß“, erklärt Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Neben einer behutsamen Weiterentwicklung unseres Konzepts haben wir in diesem Jahr mit internem Know-how auch den Markenauftritt des Weihnachtsmarktes überarbeitet. Das neue Logo spiegelt die positive Entwicklung des Weihnachtsmarktes wider, trägt zu einem hohen Wiedererkennungswert über alle Medien hinweg wie auch zu einer weiteren Stärkung der Strahlkraft des Wolfsburger Weihnachtsmarktes bei.“

Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt lockt mit einigen Neuerungen

Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt in der mittleren Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße stattfinden. Insgesamt sollen rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre verbreiten. Wieder dabei sind unter anderem das Neuland-Haus des Weihnachtsmannes und die von Antenne Niedersachsen präsentierte Lichtshow.

Auf der Bühne unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz gibt es jeweils von Donnerstag bis Samstag ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Musikrichtungen. Fahrgeschäfte für die kleinen Gäste sowie Essens- und Getränkestände sollen den Weihnachtsmarktbesuch abrunden. „Neben bekannten kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch auf einige Neuerungen freuen“, kündigt die WMG an. Erstmals dabei seien in diesem Jahr beispielsweise Stände mit Apfelglühwein, Corn Dogs Korean Style, Salzwedeler Baumkuchen sowie die Schwarzwälder Brennerei Wild. Auch die Grizzlys und der VfL Wolfsburg werden sich mit Aktionen beteiligen.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann eröffnet den Weihnachtsmarkt

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann mit anschließendem Start der Lichtershow findet am Montag, 27. November, um 16.45 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz statt. „Auch in diesem Jahr lädt der Weihnachtsmarkt wieder zum gemütlichen Beisammensein und Schlemmen in die Porschestraße ein. Täglich hält das stimmungsvolle Programm tolle Angebote für die ganze Familie bereit“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de. Alle wichtigen Informationen lassen sich auch im Weihnachtsmarkt-Magazin finden, das zusätzlich ein Gewinnspiel mit verschiedenen Preisen sowie Coupons für den Weihnachtsmarkt enthält. Das Magazin ist im Wolfsburg-Store, auf dem Weihnachtsmarkt oder als Beilage in der Wochenendzeitung „Hallo Wolfsburg“ am 18./19. November erhältlich. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt täglich vom 27. November bis zum 29. Dezember. Lediglich an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag ist der Markt geschlossen.

