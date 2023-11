Das ist einmalig in Deutschland: Der Advent in den Höfen in Quedlinburg lockt an drei Adventswochenenden in den Harz: am 2. und 3. Dezember, am 9. und 10. Dezember sowie am 16. und 17. Dezember. Geöffnet sind hier die Buden und Höfe von 11 bis 19 Uhr, samstags und sonntags. 19 Höfe sind in diesem Jahr dabei. © Privat | Ralph Paul