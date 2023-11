Wolfsburg. Vorfreude auf das weihnachtliche Angebot in der Innenstadt in Wolfsburg

In wenigen Tagen öffnet der Wolfsburger Weihnachtsmarkt seine Türen, teilt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing mit. Seit dem 7. November laufen die Aufbauarbeiten in der Innenstadt. In der kommenden Woche folgen die Hütten der Schaustellerbetriebe, die Bühne sowie die großen Weihnachtstannen. Ab dem 27. November lädt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt fünf Wochen lang mit seinem kulinarischen Angebot sowie Rahmenprogramm zum Verweilen in der Wolfsburger Stadtmitte ein.