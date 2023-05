Wolfsburg. Erst am Wochenende hatte es zuletzt gebrannt. Nun muss die Feuerwehr wieder anrücken. Mehrere Container wurden komplett zerstört.

(Archivbild) Erneut musste die Feuerwehr in Wolfsburg-Westhagen brennende Müllcontainer löschen.

Feuerwehr Wolfsburg Brandserie in Westhagen geht weiter – wieder Müll in Flammen

Nachdem es erst am Wochenende zu Bränden im Wolfsburger Stadtgebiet gekommen war, gibt es nun schon wieder die nächsten Vorfälle: Wie die Polizei berichtet, wurden in der Halberstädter Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen drei Papiermüll-Container vollständig zerstört, nachdem sie durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt wurden.

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Berufsfeuerwehr über Notruf verständigt. Beim Eintreffen des Löschzuges standen die Tonnen bereits in Vollbrand, zwei in unmittelbarer Nähe stehende Container wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Während der Löscharbeiten stellte ein Feuerwehrmann den Brand eines weiteren Müllcontainers einige Häuser weiter fest. Auch dieser Brand wurde vollständig gelöscht.

Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße zu melden.

