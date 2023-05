Wolfsburg. Schon vor wenigen Tagen hatten mehrere Container in Westhagen in Flammen gestanden. Die Polizei ermittelt – und sucht nach Zeugen.

Westhagen Brandserie in Wolfsburg – wieder brennt Container in Westhagen

In der Nacht zu Sonntag ist es abermals zu zwei Sachbeschädigungen durch Feuer im Wolfsburger Stadtgebiet gekommen – wieder brannte ein Müllcontainer in Westhagen, später noch ein Zeitungsstapel im Stadtteil Wohltberg.

Laut der Wolfsburger Polizei alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Beamten gegen 0.38 Uhr zum ersten Mal. In der Einfahrt zur Schule an der Dessauer Straße brannte ein Müllcontainer. Die Berufsfeuerwehr war Minuten später am Brandort und konnte das Feuer gegen 1.06 Uhr löschen.

„Nachdem sich die Rauchschwaden verzogen hatten, wurde der ganze Schaden des Feuers sichtbar: Die Flammen hatten auf drei weitere Container und eine angrenzende Hecke übergegriffen, die allesamt zerstört wurden“, erklärt die Polizei. Ein über die Container ragender Baum wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Wohltberg: Polizeistreife entdeckt brennenden Zeitungsstapel

Gut drei Stunden später, gegen 3.26 Uhr, bemerkte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei auf dem Brandenburger Platz, dass am Haus gelagerte Zeitungsstapel in Brand geraten waren. Mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen konnten die Beamten zunächst die Ausbreitung des Feuers verhindern – wenig später unterstützte erneut die Berufsfeuerwehr.

Bei der Untersuchung des Brandortes stellten die Polizisten fest, dass der Putz am Haus durch die Hitze abgeplatzt und die Scheibe eines darüber befindlichen Schaukastens ebenfalls geborsten war.

Wolfsburger Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus – Zusammenhang?

Bereits in der Nacht zu Freitag war es im Ortsteil Westhagen zu mehreren Containerbränden gekommen. In beiden aktuellen Fällen gehen die Ermittler wie auch bei den Containerbränden von Vorsatz aus – und hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

