Neuer Bahn-Fahrplan für Wolfsburg: Verfuhr sich ICE deshalb?

Wolfsburg. Ein ICE auf Abwegen machte am Sonntag Schlagzeilen. Fast wäre er an Wolfsburg vorbeigefahren. Doch wie kam es dazu?

ICE-Züge fahren seit Samstag wieder von Wolfsburg in Richtung Berlin. Dafür wird der Gegenverkehr über Magdeburg ­– und somit an der Volkswagenstadt vorbei – umgeleitet.

Armes Wolfsburg! Am Sonntag wäre beinahe schon wieder ein Fernzug der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof vorbeigerauscht: Ein ICE verfuhr sich und bog bei Braunschweig statt nach Norden in Richtung Helmstedt ab. Dieser Irrtum ist anders als frühere allerdings möglicherweise leicht zu erklären. Er könnte mit einem Fahrplanwechsel am Samstag zusammenhängen.

Bekanntlich ist Wolfsburg seit April teilweise vom Fernverkehr abgeschnitten. Wegen einer Baustelle in Brandenburg wurden Fernzüge auf dem Weg nach Berlin in den vergangenen Wochen über Magdeburg umgeleitet.

Bis Freitag hätte der ICE also genau die Strecke nehmen müssen, die er zwei Tage später auf seiner kleinen Irrfahrt nahm. Seit Samstag allerdings führt der Weg wieder über Wolfsburg. Statt der ICs und ICEs nach Berlin werden jetzt die Fernzüge aus Berlin an Wolfsburg vorbei umgeleitet.

Verirrter ICE: Am Freitag wäre die Strecke noch richtig gewesen

Ein Zusammenhang zwischen Irrtum und neuem Baustellen-Fahrplan drängt sich geradezu auf. Die Deutsche Bahn bestätigt ihn allerdings nicht. Auf Anfrage schilderte eine Bahnsprecherin am Montagnachmittag zunächst ausweichend, was schon seit dem Wochenende bekannt war: „Der ICE 996 wurde gestern Vormittag zwischen Braunschweig und Wolfsburg kurzzeitig falsch in Richtung Helmstedt geleitet. Der Zug hielt bereits unweit von Braunschweig in Schandelah, setzte zurück und war ab dann auf dem Regelweg unterwegs.“

Halte seien durch die Fehlleitung nicht verpasst worden. Der Zug habe sich jedoch etwa 30 Minuten Verspätung eingefahren. Bei der Ursachenermittlung war die Bahn anscheinend noch nicht weiter als am Wochenende. Auf Nachfrage erklärte die Sprecherin: „Dies wird geklärt.“

Neuer Baustellen-Fahrplan für Wolfsburg gilt seit 6. Mai

Weil in Brandenburg mehr als 30 Kilometer Schienen und Weichen erneuert werden, können Bahnreisende seit Samstag von Wolfsburg aus nur mit Nahverkehrszügen nach Hannover und Braunschweig fahren. Einzige Alternative zu den Enno-Zügen ist ein mehrmals täglich zwischen Stendal und Hannover eingesetzter Pendel-IC.

Die ICE-Züge Berlin-Hannover-Köln/Düsseldorf, die ICEs Berlin-Frankfurt, die ICEs Binz-Köln und die IC-Züge Berlin-Amsterdam halten weder in Stendal noch in Wolfsburg. Sie werden fast alle über Magdeburg umgeleitet, manche fallen ganz aus.

Bis Juni fahren keine Fernzüge von Berlin nach Wolfsburg

Der Pendelzug zwischen Stendal, Wolfsburg und Hannover fährt nicht den ganzen Tag. Für Mittwoch, 10. Mai, zeigt die Online-Reiseauskunft der Deutschen Bahn Abfahrten ab Wolfsburg um 5.39 Uhr, 8.06 Uhr, 16.11 Uhr, 18.11 Uhr und 20.11 Uhr an. Die Fahrt nach Hannover dauert zwischen 34 und 39 Minuten. Die regelmäßig verkehrenden Enno-Züge benötigen für denselben Weg rund 60 Minuten.

Wirklich unbequem sind die Bauarbeiten aktuell vor allem für Berufstätige, die von Berlin nach Wolfsburg pendeln: Sie müssen für die Fahrt vom Berliner Hauptbahnhof in die Volkswagen-Stadt drei Stunden und mehr einrechnen – mit Nahverkehrszügen und teils mehreren Umstiegen. Nur, wenn sie morgens den Pendel-IC in Stendal erwischen, reduziert sich die Fahrtzeit auf gut zwei Stunden.

IC pendelt zwischen Stendal, Wolfsburg und Hannover

Die Bauarbeiten zwischen Nennhausen und Wustermark sollen sich noch bis in den Juni hinziehen. Laut Aushängen am Wolfsburger Hauptbahnhof gilt der aktuelle Baustellen-Fahrplan voraussichtlich bis zum 20. Juni. Das wäre etwas kürzer, als vor Baubeginn angekündigt, und würde auch den Zusammenfall mit der Sperrung der Weddeler Schleife verkürzen: Ende März ging die Bahn noch von einer Fahrplanänderung bis zum 1. Juli aus. Die Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg soll vom 16. Juni bis 24. August dicht sein.

Dass nicht nur der Deutschen Bahn kuriose Fehler unterlaufen, bewies im Zusammenhang mit dem verirrten ICE die ARD. Sie berichtete am Sonntagabend in ihrem Tele-Text über die Bahn-Panne – und bezeichnete Braunschweig in der Meldung als „niedersächsische Landeshauptstadt".

