Einbruch in Wolfsburger Rathaus – Schwerverletzter bei Unfall

Weil ein Mann sein Essen nicht bezahlt hatte, ist die Polizei am Sonntag gegen 16.30 Uhr zu einem Imbiss am Nordkopf der Porschestraße ausgerückt. Bei der Überprüfung des Gastes kam heraus, dass es sich um einen 60 Jahre alten Mann handelte, der über keinen festen Wohnsitz verfügte, keinerlei bare oder unbare Zahlungsmittel bei sich hatte und der deutschen Sprache zudem nicht mächtig war. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er vor Ort wieder entlassen und bekam vom Imbissbetreiber ein Hausverbot erteilt.

Gut 10 Stunden später, am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr, wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen alarmiert, da dieser an einem Tattoo-Studio in der Straße Am Mühlengraben eine zerstörte Fensterscheibe bemerkt hatte. Als die Polizei vor Ort erschien, bemerkte sie Geräusche aus dem Objekt. Umgehend wurden weitere Kräfte hinzugezogen und das gesamte Gebäude umstellt. In der Zwischenzeit konnten Beamte beobachten, wie im Gebäude der scheinbare Täter eine Tür öffnete und beim Erblicken der Einsatzkräfte sich wieder im Gebäude versteckte. Schließlich waren auch zwei Diensthundeführer eingetroffen, mit denen der Gebäudekomplex betreten und durchsucht wurde. Letztendlich konnte der Täter im Gebäude gestellt und festgenommen werden.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in dem Festgenommenen einen alten Bekannten wiedererkannten. Bei dem Einbrecher handelte es sich um den Zechpreller aus dem Imbiss der Porschestraße vom Vortag, der diesmal verschiedene Gegenstände aus dem Tattoo-Studio entwendet hatte. Der 60-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Schwer verletzter Motorradfahrer in Wolfsburg

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer hat sich am Montagmittag auf der Laagbergstraße ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin aus Schönebeck mit ihrem Renault Clio die Laagbergstraße aus Richtung Lessingstraße in Richtung Breslauer Straße und wollte nach links in die Stadtwaldstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 66 Jahre alten Motorradfahrer aus Wolfsburg, der auf seinem Leichtkraftkrad Kawasaki die Laagbergstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 66-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen dem Wolfsburger Klinik zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 18 Jahre alte Renault-Fahrerin und ihr 12 Jahre alter Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leicht Verletzungen zu. Sie wurden ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Einbruch in Wolfsburger Rathaus

Unbekannte sind übers Wochenende ins Rathaus der Stadt Wolfsburg eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, ist unklar. Laut Polizei gelangten die Täter zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, auf noch zu klärende Art und Weise in das Rathaus C. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt mehrere Bürotüren und durchsuchten die dahinter befindlichen Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute.

Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob zwischen dieser und anderen Einbruchstaten vom Wochenende ein Tatzusammenhang besteht, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrer, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

Einbruch in Wolfsburger Pflegeschule

Zwischen Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, sind Unbekannte in eine Pflegeschule im Antonius-Holling-Weg eingebrochen. Der Schaden, den sie dabei anrichteten, wird nach ersten Schätzungen auf 5000 Euro beziffert. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen einer Zugangstür ins Gebäude. Hier öffnen sie weiterhin mit zerstörerischer Kraft verschiedene Türen und betreten die dahinterliegenden Büros.

Aus einem der Büros entwendeten sie eine medizinische Tasche und flüchteten unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

red

