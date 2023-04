Porsche-Clanchef wird 80: Er feiert mit den Aktionären

Wolfgang Porsche, hier mit einem Modell 356B vor der Porsche-Villa in Stuttgart, wird am 10. Mai 80 Jahre alt.

Am Tag der diesjährigen Volkswagen-Hauptversammlung in Berlin feiert der amtierende Patriarch des Hauses Porsche Geburtstag. Wolfgang Porsche wird an diesem 10. Mai 80 Jahre alt. Als Aufsichtsratsmitglied wird er seinen Ehrentag zunächst also dienstlich verbringen.

Ratgeber und Identifikationsfigur

„Dr. Wolfgang Porsche steht in ganz besonderer Weise für „75 Jahre Porsche Sportwagen“. Er hat die komplette Geschichte der Marke von Kindesbeinen an hautnah miterlebt. Bis heute gestaltet er die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens mit – als Vorsitzender des Aufsichtsrates, als Ratgeber sowie Identifikationsfigur für Mitarbeitende und Fans“, schreibt die Porsche AG auf ihrer Homepage. In einem Podcast hat sich der Sohn von Ferry Porsche über sein Leben mit Porsche geäußert. Denn die komplette Historie der schwäbischen Sportwagenschmiede hat der Jubilar miterlebt. „Ich werde natürlich versuchen, an den wichtigsten Veranstaltungen persönlich teilzunehmen“, sagt er im Podcast. „Ich freue mich sehr auf die zahlreichen Porsche-Sportwagen, die unsere 75-jährige Geschichte repräsentieren und ganz besonders auf die vielen Fans, die mit uns gemeinsam feiern werden.“ Und weiter: „An meinem Geburtstag findet die Hauptversammlung von Volkswagen in Berlin statt, an der ich als Mitglied des Aufsichtsrats teilnehmen werde. Privat werde ich mein persönliches Jubiläum im engen Familien- und Freundeskreis feiern.“

Viele Höhen und auch manche Tiefen

Schon in seiner Jugend begeisterte sich Wolfgang Porsche für Sportwagen und verbrachte gerne Zeit an der Rennstrecke. Seit 1978 ist er Aufsichtsratsmitglied bei Porsche. In dieser Zeit hat er viele Höhen und auch manche Tiefen durchlebt: „Ende der 80er-Jahre waren über Zuffenhausen dunkle Wolken aufgezogen. Unser Unternehmen schrieb tiefrote Zahlen, das war eine sehr schwierige Zeit. Doch dann begann die Ära Wendelin Wiedeking. Ich hatte ihn damals in unser Unternehmen geholt“, erzählt er im Podcast. „Mit radikalen Maßnahmen, unter anderem in unseren Produktionsprozessen, ist es uns damals gelungen, das Steuer herumzureißen. Diese Erfahrung zeigt: Erfolg muss man sich immer wieder neu erarbeiten. Dieser Antrieb zeichnet mich ebenso aus wie seinerzeit schon meinen Vater Ferry.“

„Wir dürfen nicht in der Historie verhaftet bleiben“

Die Verbindung von Tradition und Innovation zeichnet den Sportwagenhersteller nach eigenem Bekunden seit jeher aus. Im Podcast erklärt Porsche: „Die Tradition lebendig zu halten, ist für Porsche essenziell wichtig. Aber wir dürfen nicht in der Historie verhaftet bleiben. Porsche muss sich ständig weiterentwickeln und auch ändern.“ Das Fundament eines starken Unternehmens bilden außerdem die Werte, die es vermittelt. Für Wolfgang Porsche ist klar, welche für ihn persönlich an erster Stelle stehen: „Selbstdisziplin üben, Verantwortung übernehmen, bodenständig bleiben und zusammenstehen, gerade auch in schwierigen Zeiten. Den eigenen Weg gehen, seinen Überzeugungen und Träumen folgen. Mit Leidenschaft ehrgeizige Ziele anstreben. Und die Zukunft so mitgestalten, dass auch die nächste Generation ein zufriedenes Leben führen kann.“ Der Sportwagenhersteller würdigt das Jubiläum im Jahr 2023 mit Feierlichkeiten auf der ganzen Welt. Auch nach 75 Jahren geht die Erfolgsgeschichte von Porsche weiter – und das erfolgreicher denn je. Für Wolfgang Porsche ist damit sein größter Traum in Erfüllung gegangen: „Der Mythos Porsche lebt und steht heute besser da als je zuvor. Das hätte vor 75 Jahren niemand zu träumen gewagt.“

Wöchentlich erfahren, was rund um den Volkswagen-Konzern passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

red/tok

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de