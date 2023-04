Programmtipps fürs Scharoun-Theater Wolfsburg

Kurz vor Spielzeitende kann man sich im Scharoun-Theater – in Einstimmung auf den nahenden Sommerurlaub – noch mal auf eine kleine Weltreise begeben und internationale Tanzcompagnien, Orchester und Solisten der Spitzenklasse erleben und sich bei der Wahl der Urlaubsziels vielleicht inspirieren lassen.

Die Kombination aus dreistimmigem Gesang, charmanten Tanzeinlagen, extravaganten Kostümen sowie fröhlich-ungezwungenem Humor machen Lou’s The Cool Cats zu einem musikalischen und auch optischen Highlight, kündigt das Theater in einer Mitteilung an. Begleitet werden die Damen am 5. Mai von Kontrabass, Piano, Gitarre, Schlagzeug und einer Swing-Tänzerin.

Theater für Niedersachsen zeigt „Carmen“

In der Komödie „Extrawurst“ am 8. Mai gerät Schauspieler Gerd Silberbauer als Vorsitzender eines Tennisvereins auf politisch vermintes Gelände, denn es gibt den Vorschlag, einen eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren. Eine gut gemeinte Idee, die aber immense Diskussionen auslöst und den eigentlich friedlichen Verein vor eine Zerreißprobe stellt...

„Carmen“ gilt dem Scharoun-Theater zufolge heute als bekannteste und meistgespielte französische Oper weltweit. Dieses Musiktheatererlebnis präsentiert das Theater für Niedersachsen am 13. Mai.

Introdans – eine der größten Ballettcompagnien der Niederlande. Foto: PIETER HENKET

Preisgekrönter Hornist Felix Klieser

Das Repertoire von Introdans – eine der größten und aktivsten Ballettcompagnien der Niederlande – sei zeitgenössisch und für viele Menschen zugleich so erkennbar, dass es als klassisch und warm empfunden werde. Dynamisch, umwerfend und die Schwerkraft herausfordernd – all dies vereine Introdans im neuesten Programm „BACH“ am 15. Mai.

Der preisgekrönte Hornist Felix Klieser, ohne Arme geboren, bestreitet am 16. Mai zusammen mit den Festival Strings Lucerne „eine mitreißende und lebhafte Interpretation“ von Mozarts Hornkonzerten. Eine Einführung in die Werke findet um 19.15 Uhr statt.

Einen musikalischen Spaziergang durch Venedig biete Il Gondoliere Veneziano: Gondolierslieder des 18. Jahrhunderts in Venezianischer Klanglandschaft am 17. Mai.

Öffentliche Spielplan-Präsentation 2023/2024

Am 19. Mai um 18 Uhr präsentiert der Theaterring Wolfsburg im Rahmen seiner traditionellen Veranstaltung „Musikalisches Lukullisches“ ein Konzert mit Hiroko Arimoto (Klavier) und Julia Henrichmann (Klarinette). Im Anschluss daran folgt ein Essen im Foyer.

Zu einer öffentlichen Spielplan-Präsentation 2023/2024 lädt das Scharoun-Theater am 25. Mai um 19.30 Uhr im Großen Saal ein. Anschließend stellen sich die Beteiligten den Fragen des Publikums. Der Eintritt ist frei.

Phileas Fogg, wagemutiger Gentleman, geht in seinem Londoner Club eine riskante Wette ein: In

80 Tagen die Welt zu umrunden. Gemeinsam mit seinem Diener Passepartout begibt er sich am

24. Mai auf eine fantastische Abenteuerreise.

„Atemberaubende Stimm-Perfektion“ trifft am 26. Mai im Konzert von The Real Group auf eine „sympathisch schwedische Note“.

Den Abschluss der Sinfoniekonzertreihe machen die mehrfach preisgekrönten Berliner Barock

Solisten – Mitglieder der Berliner Philharmoniker sowie führende Musiker der Alte-Musik-Szene – zusammen mit der Violinistin Diana Tishchenko am 2. Juni.

Im Anschluss lädt der Theaterring Wolfsburg zu einer After-Show-Party mit der Band Tremozioni ins Foyer ein.

Kartenvorverkauf: Theaterkasse, Porschestraße 41D, per E-Mail an karten@theater.wolfsburg.de, telefonisch unter (05361) 267338.

