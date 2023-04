Polizei Wolfsburg erwischt Autofahrer und warnt vor Dieben

Montag ist für die Polizei Wolfsburg ein Tag der Kontrollen gewesen – in einer breit angelegten Aktion haben sie den Verkehr im Stadtgebiet kontrolliert. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Demnach haben Polizisten von 11 bis 19 Uhr auf Straßen, Rad- und Fußwegen Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Drei Fahrzeugführer seien ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Davon stand einer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, schreibt die Polizei.

Zwei Autofahrer und ein Radler haben laut Mitteilung beim Fahren telefoniert. Zwei Radfahrer fuhren unerlaubterweise in der Fußgängerzone. Vier Fahrzeugführer hatten sich nicht angeschnallt. Die Versicherung eines E-Scooters war abgelaufen – ein 15-Jähriger wurde angezeigt.

Polizei Wolfsburg appelliert: Keine Fremden ins Haus lassen

Die Polizei in Wolfsburg warnt abermals vor falschen Handwerkern. Laut Polizeibericht häufen sich Fälle in denen Unbekannte vorwiegend an den Haustüren von Senioren klingeln und vorgeben Handwerker zu sein – um die Senioren daraufhin zu bestehlen.

„Dabei gehen die Unbekannten sehr professionell vor, tragen typische Handwerkerkluft und haben oftmals ein professionell aussehendes Messgerät in der Hand“, schreibt die Polizei. Die Diebe verwickeln Senioren in Tätigkeiten, zum Beispiel sollen sie den Wasserhahn auf- und zudrehen. Diese Zeit nutzen die Unbekannten, um die Wohnung auf Schmuck und Bargeld zu durchsuchen.

Zuletzt soll das laut Polizei am Montagvormittag in Detmerode passiert sein. Dort sei ein älteres Ehepaar falschen Handwerkern auf den Leim gegangen.

Polizeisprecher Thomas Figge appelliert im Bericht abermals: „Lassen sie keine fremden Menschen unangemeldet in ihre Wohnung oder Haus. Die Versorger oder andere Firmen müssen ihr Erscheinen vorher anmelden. Sichern Sie bevor sie die Wohnungstür öffnen diese durch eine Kette, sodass Unbefugte sie nicht überrumpeln können. Rufen sie im Falle unangemeldeter Handwerker immer die 110 an!“ Dabei handele es sich nicht um Unhöflichkeit, sondern gesunde Vorsicht, so die Polizei.

An Angehörige appelliert Figge: „Sprechen sie mit älteren Menschen in ihrer Familie: Erklären Sie ihnen die Machenschaften dieser skrupellosen Ganoven und sprechen Sie mit Ihren Angehörigen Handlungsmuster ab. Im Schadensfall berühren Sie keine Flächen, die der Ganove vorher angefasst haben könnte.“

Lesen Sie mehr:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de