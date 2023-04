Kellerbrand in Wolfsburg – vier Menschen verletzt

In Westhagen gab es am Morgen einen Kellerbrand. Die Wolfsburger Feuerwehren waren mit mehr als 60 Kräften im Einsatz. Sie hatten mit starker Rauchentwicklung zu kämpfen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochmorgen in einem Mehrparteienhaus in der Halleschen Straße 22 in Westhagen ein Kellerabteil in Brand geraten. Dabei erlitten nach Mitteilung der Polizei drei Bewohner eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Klinikum eingeliefert werden. Laut Feuerwehr-Leitstelle musste auch eine vierte Person ins Klinikum. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im oberen fünfstelligen Bereich.

Gegen 7.48 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über Notruf alarmiert. Die Rettungskräfte waren binnen weniger Minuten vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Die Bewohner im Hausflur wurden unverzüglich evakuiert und in der Plauener Straße in dem Bus einer örtlichen Verkehrsgesellschaft untergebracht, berichtete Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Hallesche Straße 20 und 22 in Westhagen war von dem Kellerbrand betroffen. Foto: Polizei Wolfsburg

Vier Bewohner kamen mit Rauchgasvergiftung ins Klinikum

Insgesamt drei der insgesamt 57 in dem Haus gemeldeten Bewohner wurden laut Polizei durch eine Rauchgasintoxikation verletzt und per Rettungswagen zur Untersuchung ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Wie der Zugführer der Berufsfeuerwehr, Sebastian Vatge, unserer Zeitung sagte, wurde noch eine vierte Person ins Klinikum gebracht, die Rauch eingeatmet hatte.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Polizeisprechers mit mehr als 60 Kräften der Berufsfeuerwehr Wolfsburg, mehreren Rettungswagen-Besatzungen, der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Ehmen und Fallersleben in Westhagen im Einsatz.

Vom Kellergeschoss aus zogen die Rauchschwaden durchs ganze Gebäude und an der Fassade entlang. Foto: Polizei Wolfsburg

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil es nach Angaben des BF-Zugführers eine sehr starke Rauchentwicklung gab: Die Flammen breiteten sich auf zwei weitere Kellerräume aus, betroffen war dann auch die Hausnummer 20. Zudem zogen die Rauchschwaden durch einen Versorgungsschacht hoch durch ganze Gebäude und außen an der Fassade entlang, wo sich Laubengänge zu den Wohnungen befinden.

Polizei hat Brandort beschlagnahmt und sucht Zeugen

Gegen 8.45 Uhr war der Brand gelöscht und der Brandort der Polizei übergeben. Diese hat den Brandort beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ermittler suchen Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können und bittet Zeugen, sich beim ersten Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter Telefon (05361) 4646-0 zu melden.

