Wieder brennt es in Westhagen – Polizei ermittelt

Wolfsburg. Am Mittwochabend haben in Westhagen Müllcontainer gebrannt. Einen Zusammenhang zum Kellerbrand am Vormittag sieht die Polizei nicht.

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am späten Mittwochabend in der Eisenacher Straße zwei Müllcontainer in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Demnach haben Zeugen gegen 22.42 Uhr den Brand in der Eisenacher Straße bemerkt. „Während einige der Zeugen unverzüglich die Feuerwehr alarmierten, zogen andere Zeugen und Anwohner die Papiercontainer aus dem Gefahrenbereich“, schreibt die Polizei. Zuvor hatte es am Mittwochvormittag in einem Westhagener Keller gebrannt – vier Menschen hatten sich verletzt.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden sieht die Polizei nicht, teilt sie auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Polizei Wolfsburg schließt „technischen Defekt“ aus

Die Feuerwehr löschte die Container, die durch das Feuer vollständig zerstört wurden, heißt es weiter. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

„Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann technischen Defekt definitiv ausschließen“, heißt es in der Mitteilung. Nun sollen sich Zeugen melden: 05361 46460. red

