Rewe baut Filiale in Wolfsburg um – das sind die Pläne

Wolfsburg. Der Supermarkt in der Laagbergstraße am Wohltberg ist für die Modernisierung aktuell geschlossen. Wann die Filiale öffnet und was sich ändert.

Seit Ende Februar ist der Rewe-Markt in der Laagbergstraße im Wolfsburger Stadtteil Wohltberg geschlossen. Am 30. März feiern Betreiber Mike Hüttenrauch und sein 25-köpfiges Team Wiedereröffnung.

Der Eingangsbereich ist mit Bauzäunen abgesperrt, drinnen wird gewerkelt: Der Rewe-Markt in der Laagbergstraße in Wolfsburg wird umgebaut und bleibt noch bis Mitte kommender Woche zu. Nach einer Schließung von rund viereinhalb Wochen feiern Betreiber Mike Hüttenrauch und sein 25-köpfiges Team am Donnerstag, 30. März, Wiedereröffnung.

In der Zwischenzeit soll sich in dem Supermarkt am Wohltberg einiges tun – von der Obst- und Gemüseabteilung bis zur Frischetheke mit Käse, Wurst- und Fleischwaren. Zehn Jahre nach Eröffnung des Lebensmittelgeschäfts investiert Kaufmann Mike Hüttenrauch in die Modernisierung der 1250 Quadratmeter großen Ladenfläche. Der Markt wird nach Angaben des Unternehmens nach dem neusten Rewe-Konzept modernisiert. Auch das Sortiment soll erweitert werden – unter anderem um Produkte aus der Region.

„Wir freuen uns, dass der etwas in die Jahre gekommene Markt modernisiert wird. Das ist eine notwendige Aufwertung“, betont Sabah Enversen. Für die Zukunft schweben dem Ortsbürgermeister von Mitte-West aber größere Ideen für den Laden vor: Die Bedingungen, die das frühere Kino bietet, sind seiner Meinung nach nicht optimal. „Es gibt nicht genügend Parkplätze und es fehlt an Größe“, sagt der stellvertretende WMG-Aufsichtsratsvorsitzende und verweist auf das Zentrenkonzept der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH. Das sieht einen Supermarkt gegenüber des Brandenburger Platzes vor (wir berichteten). „Wir streben hier eine Gesamtlösung an, dafür ist allerdings ein längerer Anlauf nötig“, so Enversen.

Vier Selbstscanner-Kassen im Rewe-Markt am Wohltberg

Letzter Verkaufstag in der Laagbergstraße war bereits Ende Februar. Seither sind die Handwerker im Einsatz. Neue Pläne gibt es für den Kassenbereich. Er soll technisch aufgerüstet werden: An vier der sechs Kassen können Kunden ihren Einkauf selbst einscannen und bezahlen. Außerdem soll die Einkaufsvariante „Scan&Go“ angeboten werden: Schon beim Gang durch die Regale können Kunden ihre Waren einscannen – entweder per Handscanner aus dem Markt oder mit dem eigenen Smartphone – und in den Einkaufswagen legen. „Bezahlt wird an einer Express-Kasse. Das Anstellen an der Kasse, die Ware rauf aufs Kassenband und wieder rein in den Einkaufswagen – das alles entfällt“, kündigt Rewe auf Anfrage an.

Nach dem Umbau wird es in der Filiale auch einen Abholservice geben: Kunden können ihren Einkauf dann über die Internetseite zusammenstellen, ein passendes Zeitfenster für die Abholung auswählen und den Einkauf dann fertig gepackt abholen.

Auch Steinecke-Filiale wird umgebaut

Am 30. März soll dann auch wieder Steinecke öffnen. Die Filiale der familiengeführten Bäckerei mit Sitz in Mariental im Landkreis Helmstedt wird momentan ebenfalls umgebaut und soll in neuem Glanz erstrahlen.

