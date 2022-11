Aldi Nord bestätigt Supermarkt-Pläne für Vorsfelde

Der Raiffeisenmarkt in Vorsfelde wurde immer wieder erweitert. Inzwischen gehört das Grundstück Aldi. Die Raiffeisen Waren Gesellschaft möchte anderswo neu bauen - zur Not auch im Wolfsburger Umland.

Aldi will in Vorsfelde einen Discounter-Markt bauen. Auch Lidl hat jetzt bestätigt, dass das Unternehmen in Vorsfelde Neues plant. Die Raiffeisen-Kette sucht derweil immer noch nach einem Grundstück für einen Neubau – in Wolfsburg oder dem Umland.

Wie berichtet, will die Stadt Wolfsburg ein Bebauungsplanverfahren für ein rund 3,5 Hektar großes Areal rund um den Lidl-Markt und den Raiffeisenmarkt in Vorsfelde starten. Dort sollen zwei große neue Supermärkte mit Verkaufsflächen von jeweils rund 1400 Quadratmetern entstehen.

Bei dem einen Markt handelt es sich um Aldi. Aldi Nord hat das Grundstück mit dem Raiffeisenmarkt gekauft. „Wir sind noch in einem Planungsstatus“, sagt Pressesprecher Dennis Boczek. Im kommenden Jahr werde das Vorhaben dem Ortsrat vorgestellt.

Lidl will sich in Vorsfelde neu aufstellen

Der Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Hildesheim bestätigt, dass auch Lidl Veränderungen plant: „Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Wolfsburg möchten wir unseren Kunden moderne Filialen mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten“, berichtet Tobias Mense. „Daher befinden wir uns derzeit mit der Stadt Wolfsburg in einem konstruktiven Austausch zur nachhaltigen Neuaufstellung unseres Standortes in der Straße ,An der Meine’.“ Genauere Angaben zum Zeitplan und den konkreten Plänen könne das Unternehmen noch nicht machen, so Mense.

Immer noch offen ist, wohin der Vorsfelder Raiffeisenmarktumzieht, wenn Aldi baut. Die Raiffeisen Waren Gesellschaft hat nach Angaben von Nils Rendelmann „zwei bis drei“ Grundstücke in Aussicht. Doch für diese, so der Regionalleiter für Energie und Märkte in Niedersachsen, müsse auch erst Baurecht geschaffen werden.

Die Gesellschaft benötigt 8000 bis 10.000 Quadratmeter. Sie möchte drinnen und draußen jeweils 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche bespielen und die Option haben, auf 1500 Quadratmeter zu erweitern.

Raiffeisen Waren GmbH sucht Baugrundstück für neuen Markt

„Wolfsburg ist für uns ein guter Standort, den wir ungern verlassen würden“, sagt Nils Rendelmann. Findet sich in Wolfsburg jedoch kein geeignetes Baugrundstück, würde sie auch ins Umland ziehen.

Stand heute kann der Raiffeisenmarkt bis Ende 2023 in Vorsfelde bleiben. Die frühere Genossenschaft hat unter anderem Tierfutter, Pflanzen, Dekoartikel für Balkon und Garten, Werkzeug und Baustoffe im Sortiment.

