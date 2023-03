Aktivisten blockieren Autozug von VW

Am frühen Dienstag Nachmittag haben Verkehrswende-Aktivisten einen Autozug blockiert, der Neuwagen aus dem Volkswagenwerk in Wolfsburg auf die DB-Gleise befördert. In einer Überraschungsaktion hielten sie nach eigenen Angaben den Zug auf einer Brücke über dem Mittellandkanal an, kletterten auf den Zug und behängten den Autozug mit einem riesigen Banner, das eine Straßenbahn abbildet. „Der Zug bietet ein symbolträchtiges Bild, welches das Ziel der Aktivist/innen sehr anschaulich zeigt: VW soll im Wolfsburger Stammwerk künftig keine Autos mehr produzieren, sondern öffentliche Verkehrsmittel – allem voran Straßenbahnen“, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. Die Polizei hat den Bereich gesperrt. Ob der Bahn- sowie der Güterverkehr ins Volkswagen-Werk betroffen, ist aktuell unklar. Da sich der Zug noch auf dem Werksgelände befand, stellte das Unternehmen Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die Aktivisten hatten angekündigt, dass die Aktion knapp zwei Stunden dauern sollte.

Begleitet wurde die Blockadeaktion von einer Gruppe von lokalen Unterstützern, die eine spontane Kundgebung in der Wolfsburger Innenstadt starteten. Mit Flyern, Trommeln, Bannern und Redebeiträgen berichteten sie von der Aktion im Westen des Werks. VW soll nach ihrer Ansicht künftig im Wolfsburger Stammwerk Straßenbahnen bauen. Die Unterstützer bewegten sich vom ZOB Richtung Porschestraße.

Es ist nicht die erste Aktion dieser Art. Am 13. August 2019 hatten Klima- und Verkehrswendeaktivisten einen mit VW-Neuwagen beladenen Autozug in Wolfsburg gestoppt, indem sie sich im Gleisbett anketteten und sich auch von einer Eisenbahnbrücke abseilten. Wegen Beihilfe zur Nötigung bei dieser Aktion musste sich ein 33-jähriger Flensburger, der auch als Journalist arbeitet, vor dem Strafrichter am Amtsgericht verantworten. Gegen einen Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt. Die Verhandlung endete mit einem Freispruch.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de