Einbrüche in Vorsfelde und Reislingen – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Wolfsburgs Polizei ermittelt zu zwei Einbrüchen, die am Wochenende geschehen sind. In Vorsfelde stahlen Unbekannte Schmuck und Bargeld.

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg in Vorsfelde und in ein Haus in der Hauptstraße in Reislingen eingebrochen. Das berichtet die Wolfsburger Polizei.

In Vorsfelde ereignete sich der Einbruch demnach zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr. Die Eigentümerin musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass die Terrassentür aufgebrochen worden war. Die Täter hatten verschiedene Schränke durchwühlt – und anschließend Schmuck und Bargeld gestohlen.

In Reislingen passierte der Einbruch am Sonntag zwischen 16.30 und 19.20 Uhr. Auch hier waren Schränke und Kommoden durchwühlt worden. „Das genaue Diebesgut ist bisher unbekannt“, erklärt die Wolfsburger Polizei.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

