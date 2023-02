Wolfsburg. Vermutlich haben die Flammen eines brennenden Palettenstapels auf das Dach des Aldi-Marktes übergegriffen. Was bisher bekannt ist.

Das Dach des Aldi-Markts in der Suhler Straße in Westhagen hat gebrannt. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rissen Teile des Dachs ein.

Feuerwehr Wolfsburg Aldi-Markt in Westhagen brennt: Feuerwehr noch im Einsatz

Großalarm in Westhagen: Das Dach des Aldi-Marktes in der Suhler Straße brannte am Sonntagnachmittag. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Der Alarm ging etwa gegen 16.40 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Löscharbeiten laufen aktuell noch.

Aldi-Markt in Westhagen brennt – Einsatzkräfte öffnen das Dach

Im Einsatz sind Dutzende Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Fallersleben. Auch Stadtbrandmeister Jörg Deuter ist vor Ort. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten. Zu Behinderungen der Einsatzkräfte kam es dabei aber offensichtlich nicht.

Vor Ort in Westhagen waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Fallersleben. Foto: Markus Kutscher / Wolfsburger Nachrichten

Ersten Erkenntnissen nach brannte wohl zunächst ein Palettenstapel außerhalb des Aldi-Marktes. „Die Flammen haben dann auf das Dach übergegriffen“, sagte Daniel Lieske, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren. Mit langen Haken rissen die Feuerwehrleute vom Boden aus Teile des Daches ein. Gleichzeitig öffneten weitere Einsatzkräfte von zwei Drehleitern aus das Dach von oben. Dabei kamen erneut Flammen zum Vorschein. „Das Feuer frisst sich durch das Dach weiter“, meinte Feuerwehrsprecher Lieske. Mit einer Wärmebildkamera suchen die Feuerwehrleute von den Drehleitern aus nach weiteren Glutnestern.

Vermutlich brannte zunächst ein Palettenstapel

Personen sind nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Aus einem benachbarten Bürogebäude wurde nach Informationen unserer Zeitung eine Reinigungskraft in Sicherheit gebracht, ebenso eine Anwohnerin aus einem Haus hinter dem Aldi-Markt.

Das Dach des Aldi-Markts in der Suhler Straße in Westhagen hat gebrannt. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Foto: Markus Kutscher / Wolfsburger Nachrichten

Wie hoch der entstandene Schaden am Gebäude ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Feststehen dürfte aber bereits, dass der Aldi-Markt mindestens am Montag, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auch deutlich länger geschlossen bleibt.

Der Text wird aktualisiert.

