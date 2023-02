Mehr Geld und Pauschalen für Softwareexperten von VW

Nach intensiven Verhandlungen haben sich die IG Metall und die Vertreter der Volkswagen-Softwaretochter Cariad am vergangenen Samstag auf einen Tarifabschluss geeinigt. Tags zuvor hatte es noch einen bundesweiten Warnstreik gegeben, an dem sich nach Angaben der Gewerkschaft 1200 der insgesamt rund 4500 Beschäftigten beteiligt hatten. Die Beschäftigten erhalten nun 8,5 Prozent mehr Entgelt in drei Stufen, inklusive eines Pauschalbetrags von 750 Euro im nächsten Jahr. Noch in diesem Monat gibt es eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro.

Die Laufzeit beträgt 24 Monate

Ein weiterer Punkt muss noch verhandelt werden. Bis Ende 2025 sollen Verhandlungen über eine Erfolgsbeteiligung abgeschlossen werden. Anspruchsvoraussetzung für die erzielten tariflichen Leistungen ist ein mindestens seit 6 Monaten bestehendes und ungekündigtes Arbeitsverhältnis. Teilzeitbeschäftigte und Beschäftigte mit einem unterjährig ruhenden Arbeitsverhältnis erhalten die Prämie anteilig, teilte die Cariad mit. Die Entgelterhöhungen werden zum 1. August 2023 (3 Prozent), 1. Januar 2024 (3 Prozent), der Pauschalbetrag im Februar 2024 und die letzte Erhöhung von 2,5 Prozent zum 1. November 2024 fällig. Die Entgelttarifverträge haben eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten bis mindestens 31. Dezember 2024. „Mit diesem Abschluss ist es den Tarifparteien gelungen, die Härten der Inflation abzufedern, deutliche Entgelterhöhungen vorzunehmen und somit weiterhin sehr attraktive Konditionen anzubieten. Gleichzeitig stellt dieses Ergebnis die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Cariad sicher. Mit erfolgtem Tarifabschluss können sich alle Caridians weiterhin ganz auf das Liefern der Produkte für unsere Kunden fokussieren“, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

tok

