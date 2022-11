Raube in Wolfsburg – 14-Jähriger vom E-Scooter gestoßen

Wolfsburg. Ein Unbekannter stößt ein Kind vom E-Scooter und klaut das Gefährt. Und in der Porschestraße greift ein Handtaschendieb eine 59-Jährige an.

Von zwei Rauben am Dienstag berichtet die Polizei Wolfsburg am Mittwoch. Zunächst versuchte ein 27-Jähriger, die Handtasche einer 59-Jährigen zu rauben. Laut Polizei betrat die Frau um 11.05 Uhr ein Einkaufszentrum in der Porschestraße, als der Mann sie plötzlich hinterrücks angriff und versuchte, ihre Handtasche zu entwenden.

Die Frau schrie um Hilfe, der Täter flüchtete. Durch den Angriff verletzte sich die Frau, so dass sie im Laufe des Tages noch in ärztliche Behandlung musste. Dank der genauen Beschreibung konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter, einen polizeibekannten 27-Jährigen, festnehmen.

Da es sich bei einem Raub um eine Straftat von erheblicher Bedeutung handelt, so sie Polizei weiter, suchen die Ermittler zur Sicherung des Strafverfahrens weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Unbekannter raubt E-Scooter von 14-Jährigem am Schillerteich

Ebenfalls Opfer eines Raubüberfalls wurde später am Tag ein 14-Jähriger am Schillerteich. Das Kind war in Höhe Mühlenpfad/Teichgarten auf seinem E-Scooter unterwegs. Auf Höhe des Spielplatzes fuhr der Junge an einer Sitzbank vorbei, auf der ein Mann saß.

Als das Kind an der Bank vorbeifuhr, stieß der Unbekannte den Jungen gewaltsam vom Roller und fuhr damit davon. Der 14-Jährige blieb laut Polizei unverletzt und verständigte die Beamten.

Da der Schillerteich zu der Tageszeit stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Zuständig ist auch hier das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Telefon: 05361/4646-0. red

