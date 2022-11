Schwerer Autounfall auf Braunschweiger Saarstraße

Zwei Autos sind am Dienstag gegen 17 Uhr in der Saarstraße im Braunschweiger Stadtteil Lehndorf miteinander kollidiert. Infolgedessen überschlug sich eines der beiden Autos, informiert ein Sprecher der Polizei. Die Rettungskräfte bargen demnach die beiden Insassen aus dem Pkw. In dem anderen am Unfall beteiligten Fahrzeug war eine weitere Person eingeklemmt, auch sie befreiten die Rettungskräfte.

Mindestens drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Eine von ihnen brachte der Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Zur Unfallursache sowie der Schadenshöhe konnten die Beamten am Dienstagabend keine weiteren Angaben machen.

red

