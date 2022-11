Corona in Wolfsburg

Corona in Wolfsburg Darum verschickt die Stadt Wolfsburg keine Corona-Bescheide mehr

Auf einem Schreiben der Stadt Brandenburg ist eine Quarantäne angeordnet. Das Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg verschickt künftig keine Corona-Bescheide mehr an Infizierte (Symbolfoto).

Wolfsburg. Wer sich in Wolfsburg mit dem Corona-Virus infiziert hat, erhält künftig in der Regel keine Post mehr vom Gesundheitsamt. Was Erkrankte wissen müssen.