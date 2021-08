Alle Fakten zum Coronavirus in Gifhorn

Neue Informationen, neue Lagen, alles ist anders – das Coronavirus hat unser Leben fest im Griff. Hier eine Übersicht der wichtigen Informationen aus Stadt und Kreis Gifhorn – Stand 26. August.

Anzahl der durchgeführten Tests: 26.295 (+ 19)

Anzahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Gifhorn: : 6.406 (+ 31)

An Covid-19 Verstorbene: 191 (+/- 0)

Anzahl der Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen: 90

Maßgebliche 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts: 50,8 (+ 8,9)

Anzahl der der nachgewiesenen Corona-Mutation: 1.241 (+ 21), Stand 26. August

Anzahl der durchgeführten Corona-Schutzimpfungen: Gesamt: 193.761 (+ 4.452); davon Zweitimpfungen: 91.271 (+ 3.457), Stand 26. August. Darunter: Impfungen Impfzentrum Gifhorn: 114.074 (+ 2.851), Impfungen bei niedergelassenen Ärzten: 79.687 (+ 1.601).

In Klammern zum Vergleich die Veränderung zum zuletzt gemeldeten Wert.

In den einzelnen Kommunen des Landkreises sieht die Corona-Lage so aus (Stand 26. August):

•Stadt Gifhorn: 76

•Stadt Wittingen: 4

•Gemeinde Sassenburg: 7

•Samtgemeinde Boldecker Land: 2

•Samtgemeinde Brome: 17

•Samtgemeinde Hankensbüttel: 4

•Samtgemeinde Isenbüttel: 6

•Samtgemeinde Meinersen: 5

•Samtgemeinde Papenteich: 0

•Samtgemeinde Wesendorf: 7

•Gesamt: 128

Aktueller Stand der Leitindikatoren „Hospitalisierung“ und „Intensivbettenbelegung“, basierend auf den Veröffentlichungen des Landes Niedersachsen mit Stand: Donnerstag, 26.08.2021:

•Hospitalisierungs-Inzidenz: 2,2

•Intensivbettenbelegung: 2,1%

Diese Maßnahmen gelten im Landkreis Gifhorn seit 25. August:

Grundsätzliches: soziale Kontakte möglichst reduzieren. Soweit möglich, zu jeder anderen Person Mindestabstand einhalten. Für alle geöffneten Einrichtungen ist ein Hygienekonzept Voraussetzung.

NEU: 3G-Regel: Unter den „drei Gs“ sind vollständig geimpfte, genesene und negativ getestete Personen zu verstehen. Die 3G-Regel gilt, wenn sich der Landkreis Gifhorn in der Warnstufe 1 befindet bzw. die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten hat. Ausnahmen: Bereiche, die in der Corona-Verordnung unabhängig einer Warnstufe geregelt sind (siehe unten).

Testungen / vollständig geimpft / genesen: Gültige Tests im Sinne der Verordnung sind der PCR-Test (Gültigkeit 48 Stunden), der PoC-Antigen-Schnelltest (Gültigkeit 24 Stunden) und der Selbsttest (unter Anleitung / Aufsicht, Gültigkeit 24 Stunden). Die Testpflicht gilt nicht für vollständig geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich fünf Jahren und Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen Testkonzeptes regelmäßig in Schulen getestet werden. Als vollständig geimpft gelten Personen ab dem 15. Tag nach der letzten, notwendigen Corona-Impfung. Als genesen gelten Personen, deren überstandene Corona-Infektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt.

Kontaktbeschränkungen: keine Beschränkungen für private Zusammenkünfte. Keine Beschränkungen für private Feierlichkeiten (in der Gastronomie und in privaten Räumlichkeiten). 3G-Regel wird empfohlen.

Medizinische Maskenpflicht: In geschlossenen Räumen, die im Rahmen von Besuchs- bzw. Kundenverkehr öffentlich zugänglich sind (Einzelhandel, körpernahe Dienstleistungen, Gastronomie, usw.). Bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 Personen (nicht mitgezählt werden die 3Gs sowie Kinder bis einschließlich fünf Jahren und Schülerinnen und Schüler); aber nicht in private Räumlichkeiten (eigenes Haus/eigene Wohnung)Im ÖPNV und dazugehörigen, geschlossenen Räumlichkeiten (z. B. Haltestellen, Ticketcenter, Flughäfen). Fahrgäste von touristischen Bus-, Schiffs- und Kutschfahrten. Während des Unterrichts oder der Prüfung in einem Fahrzeug. Für Personen, die Tätigkeiten und Dienstleistungen ausüben, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (insbesondere in den Bereichen Gesundheitsversorgung, der Pflege von Personen und des Handels).

Sitzungen, Zusammenkünfte oder Veranstaltungen (unabhängig einer Warnstufe): in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel. 1.000 bis 5.000 zeitgleiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zulassung durch die zuständige Behörde im Vorfeld erforderlich. Hygienemaßnahmen. Teilnahme nur im Rahmen der 3G-Regel.

Großveranstaltungen (unabhängig einer Warnstufe): 5.000 bis max. 25.000 simultane Teilnehmerinnen und Teilnehmer (bzw. max. 50 Prozent Auslastung). Zulassung der zuständigen Behörde im Vorfeld erforderlichschärfere Hygienemaßnahmen (z. B. fester Sitzplatz, eine Schachbrettbelegung). Teilnahme nur im Rahmen der 3G-Regel.

Diskotheken, Clubs und Einrichtungen, in denen Shisha-Pfeifen zum Konsum angeboten (unabhängig einer Warnstufe): Auslastung mit max. 50 Prozent ausschließlich elektronisch durchgeführte Kontaktdatenerhebung. Teilnahme nur im Rahmen der 3G-Regel. Medizinische Maskenpflicht (gilt nicht, wenn nur vollständig geimpfte oder genesene Gäste Zutritt erhalten, 2G-Regel).

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen: Szenario A (Regelbetrieb, Präsenzunterricht). Erhöhte Hygieneanforderungen, die eine Infektionskettennachverfolgung gewährleisten. Medizinische Maskenpflicht im Schulgebäude.

https://www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/coronavirus-aktuelle-informationen/

Verordnungen und nützliche Links

Hier finden Sie die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, die auch für den Landkreis Gifhorn gilt.

Aufhebung der Maskenpflicht in der Fußgängerzone am 30, Mai

Aufhebung der Allgemeinverfügungen des Landkreises Gifhorn zur Ausgangssperre und zur Bekämpfung und Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus

Allgemeinverfügung (Aufhebung Hochinzidenzkommune)

Besuchszeiten: Helios Klinikum Gifhorn lockert Regelungen ab 25. Mai

FAQs

Übersicht Schnelltestzentren im Landkreis Gifhorn

Übersicht der Apotheken im Landkreis Gifhorn, die kostenlose Schnelltests anbieten

Übersicht der Ärzte im Landkreis Gifhorn, die kostenlose Schnelltests anbieten

Alle Schnelltestmöglichkeiten im Landkreis von unserer Zeitung zusammengefasst

Unterschiedliche Testmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger

Nutzung der Apps LUCA und PassGo

Alles rund um die Corona-Impfung im Landkreis Gifhorn

Auswirkungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes

Die Veränderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes, die am Samstag, 24. April, in Kraft trat, hat Auswirkungen auf den Landkreis Gifhorn. Wesentliche Neuerung ist die sogenannte „Bundesnotbremse“. Künftig wird es bundesweit einheitliche Regelungen geben, sobald die 7-Tage-Inzidenz an einem Dreitagesabschnitt über dem Wert von 100 liegt. Liegt die 7-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 100, gilt weiterhin die Corona-Verordnung des jeweiligen Bundeslandes.

Nach derzeitigem Stand ist es im Landkreis Gifhorn wieder möglich, dass sich ein Haushalt mit zwei weiteren Personen eines gemeinsamen Haushaltes trifft. Darüber hinaus dürften alle Einzelhändler im Landkreis Gifhorn mit dem Click&Meet-Konzept wieder öffnen. Diese Regelung gilt so lange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über dem Wert von 150 liegt. Sobald die Inzidenz im Landkreis Gifhorn an drei Tagen wieder über 100 liegt, ist es erforderlich, dass ein negativer Schnelltest beim Betreten des Geschäftes nachgewiesen wird.

Corona-Impfungen: Wo bekomme ich einen Termin zur Impfung gegen COVID-19?

Die Termine für eine Impfung vergibt das Land Niedersachsen selbst und nicht der Landkreis Gifhorn. Termine für das Impfzentrum können ausschließlich über die Hotline oder das Impfportal des Landes Niedersachsen gebucht werden. Terminvereinbarungen sind möglich über: 0800 99 88 665 oder www.impfportal-niedersachsen.de

Kommen Sie aus einem Risikogebiet und wollen in den Landkreis Gifhorn einreisen?

Art und Umfang der Maßnahmen ist dabei abhängig vom Status des jeweiligen Urlaubslandes. Das Robert-Koch-Institut (RKI) unterscheidet bei der Risikobewertung der Länder in „Risikogebiete“, „Hochinzidenzgebiete“ und „Virusvariantengebieten“. Eine konkrete Auflistung dieser Gebiete ist auf der Homepage des RKI ersichtlich. Die notwendigen Maßnahmen regelt die Coronavirus-Einreiseverordnung. Verpflichten für jeden Reiserückkehrer ist die Anmeldung unter www.einreiseanmeldung.de.

Regelungen für Risikogebiete: Nach Einreise aus einem Risikogebiet besteht die Verpflichtung zu einer zehntägigen Absonderung (Quarantäne) auf eigene Kosten. Die Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn ein negatives Testergebnis, ein vollständiger Impfnachweis oder ein Genesenennachweis vorgelegt wird.

Regelungen für Hochinzidenzgebiete: Bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzland muss ein negatives Testergebnis bereits bei der Einreise vorgelegt werden. Auch hier besteht eine Verpflichtung zu einer zehntägigen Absonderung (Quarantäne) auf eigene Kosten. Die Quarantäne von zehn Tagen kann vorzeitig beendet werden, wenn der oder die Einreisende vollständig geimpft oder genesen ist. Alternativ ist eine Verkürzung der Quarantäne frühestens ab dem fünften Tag durch eine erneute, negative Testung möglich.

Regelungen für Virusvariantengebiete: Auch für die Rückkehr aus Virusvariantengebieten muss ein negatives Testergebnis bereits bei der Einreise vorliegen. Eine 14-tägige Quarantäne (ebenfalls auf eigene Kosten) ist zwingend erforderlich und kann nicht vorzeitig aufgehoben werden. Darüber hinaus sollen sich alle Urlaubsrückkehrerinnen und –rückkehrer zehn bis 14 Tage nach der Rückreise selbst auf die Entwicklung von Corona-Symptomen beobachten. Werden typische Symptome festgestellt, ist der Hausarzt oder die Hausärztin zu kontaktieren. Außerdem muss das Gifhorner Gesundheitsamt unter 05371/82702 benachrichtigt werden.

Die Kreisverwaltung empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, die eine Auslandsreise planen, sich rechtzeitig vor der Reise und auch während des Aufenthalts über die jeweiligen Bestimmungen des Reiseziels und den RKI-Status zu informieren. Der Status der einzelnen Länder ist auf www.rki.de zu finden. Außerdem informiert das Auswärtige Amt unter https://www.auswaertiges-amt.de/ über wichtige Infektionsschutzmaßnahmen und Regelungen vor Ort sowie das Bundesministerium für Gesundheit unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ zu den aktuellen Vorgaben der Einreiseverordnung.

Darüber hinaus steht für Fragen rund um das Thema Rückreise auch das Team „Reiserückkehrer“ des Landkreises Gifhorn zur Verfügung. Erreichbar ist das Team unter 05371/828750 oder per E-Mail an reiserueckkehrer@gifhorn.de.Die Regelung zur Quarantänepflicht nach Einreise aus Risikogebieten gilt vorerst bis zum 28. Juli 2021. Über mögliche Änderungen wird die Kreisverwaltung rechtzeitig informieren.

FAQ’s für Niedersachsen

Das Land Niedersachsen fasst häufig gestellte Fragen rund um die Entwicklung und Auswirkung des Corona-Virus zusammen und aktualisiert regelmäßig die Antworten. Hier können Sie selbst schauen, was aktuell gilt und empfohlen wird: https://www.niedersachsen.de.

Corona-Hotlines

Bürgertelefon für allgemeine Fragen zur Allgemeinverfügung und deren Auswirkungen: 0800/8282444. Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Zentrale Rufnummer für konkrete Infektionsfälle und den Pflegebereich: 0800/8282555. Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Fragen zur Corona-Schutzimpfung und zu den Impfzentren über Hotline des Landes: 0800/9988665

Allgemeine Fragen zur Corona-Verordnung und den geltenden Regelungen: corona@gifhorn.de

Allgemeine Fragen rund um Corona-Infektionen in dem Bereich Pflege: Telefon: 05371 82-701; -702 oder gesundheitsamt@gifhorn.de

Fragen zum Thema Schule und Sport: Telefon: 05371 82-421, schuleundsport@gifhorn.de

Fragen zum Thema Kita: Telefon: 05371 82-578 oder notbetreuung@gifhorn.de

Fragen zum Bereich Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergung, körpernahe Dienstleistungen und Spielhallen: Telefon: 05371 82-255; -321 oder gewerbeangelegenheiten@gifhorn.de

Fragen von Reiserückkehrern: Telefon: 05371-828750 und 05371-828730, reiserueckehrer@gifhorn.de

Jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Landkreis sucht Impfpaten

Das Onlineverfahren zur Terminvereinbarung ist nicht leicht zu verstehen. Die Impfhotline des Landes ist gut ausgelastet und dennoch müssen in kürzester Zeit zahlreiche Impftermine vereinbart werden, um erfolgreich gegen das Coronavirus angehen zu können. Um die Zielgruppen bei der Vereinbarung der Termine zu unterstützen, wird nun das Angebot sogenannter Impfpaten im Landkreis Gifhorn ins Leben gerufen.

Dafür werden dringend freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht, die unterstützen möchten und können. Wer Interesse hat, kann sich ab sofort im Freiwilligenzentrum für den Nord- und Südkreis telefonisch unter 0151 46686975 oder per E-Mail an freiwilligenzentrum@dachstiftung-diakonie.de melden.

Die Büros der Freiwilligenzentren sind zu folgenden Zeiten besetzt:

Wittingen: Dienstag: 09.00 Uhr bis 12:00 Uhr, Mittwoch: 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Gifhorn: Mittwoch: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Donnerstag: 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wer muss in Quarantäne?

Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen und sich vor der Einreise in einem Risikogebiet für Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgehalten haben. Dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Welche Gebiete Risikogebiete für Infektionen mit SARS-CoV-2 sind, wird durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt sowie das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat festgestellt und durch das Robert-Koch Institut veröffentlicht.

Wer muss nicht in Quarantäne?

Nicht in Quarantäne muss, wer:sich in den letzten 14 Tagen vor seiner Einreise in Bundesrepublik Deutschland nicht in einem Risikogebiet für Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgehalten hat und Personen, die über ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache verfügen, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 vorhanden sind, und dieses der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem sonstigen durch das Robert Koch-Institut bekannt gegebenen Staat durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden ist. Das ärztliche Zeugnis ist für mindestens 14 Tage nach der Einreise aufzubewahren.

Was bedeutet Quarantäne?

Die Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort aufzuhalten. Es ist in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.

Der Link zur Gifhorner Corona-App:

Viele Menschen, die sich mit dem Corona-Virus anstecken, berichten von Symptomen wie trockenem Husten, Fieber, Muskel-, Gliederschmerzen, Geschmacks- und Geruchsverlust. Wenn Ärzte und Gesundheitsamt einen Überblick darüber hätten, in welchem Ort gerade vermehrt gehüstelt wird, könnte das ein wichtiger Indiz dafür sein, wo sich Viren gerade verbreiten. Genau dafür hat Prof. Dr. med. Dietmar Urbach, Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Helios Klinikum Gifhorn sowie externer Hochschullehrer an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, zusammen mit dem Wirtschaftsingenieur Sven Leiß eine App als Online-Umfrage entwickelt: „Covid-nein-danke“.

https://www.covid-nein-danke.de/

