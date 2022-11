Polizei warnt vor Taschendieben auf Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Die Wolfsburger Polizei möchte Besucher des Weihnachtsmarktes zur Vorsicht mahnen. Taschendiebe sind auch in diesem Jahr unterwegs und waren auch schon erfolgreich: Am Montagabend wurde einem 20 Jahre alten Wolfsburger das Portemonnaie aus der Hosentasche gestohlen, als er den Markt in der Fußgängerzone besuchte. Täterhinweise konnte er nicht geben.

Wie die Polizei verdeutlicht, gehen Taschendiebe sehr geschickt vor und nutzen Situationen aus, in denen die Bestohlenen abgelenkt sind – vorzusweise auch in großen Menschenmengen. Weiter heißt es in einer Mitteilung, dass Taschendiebe nur selten auf frischer Tat ertappt werden, da sie oftmals in Gruppen agieren. Einer beobachtet, der zweite lenkt das Opfer ab, der dritte stiehlt und ein anderer verschwindet in der Menschenmenge.

Dennoch solle man Diebstähle unbedingt bei der Polizei anzeigen.

red

