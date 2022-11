Advent in Gemeinde Vechelde

Advent in Gemeinde Vechelde Kleiner Adventsmarkt statt großem Straßenfest in Vechelde

Auch in diesem Jahr schmücken Grundschüler wieder den Weihnachtsbaum am Vechelder Rathaus.

Vechelde. Die Veranstaltung findet statt Samstag am Rathaus. Sonntag ist Weihnachtsmarkt in Wedtlenstedt. Was jeweils geboten wird, ist hier nachzulesen.