Gifhorn. Glühwein, Mandeln, Bratwurst und Lebkuchen: Ab auf den Gifhorner Weihnachtsmarkt oder die Adventsmärkte im Kreis Gifhorn.

Glühwein, Bratwurst und weihnachtliche Musik gehören für viele zur Vorweihnachtszeit, wie Advent und Nikolaus. Und wo ist alles zu finden? Richtig, auf dem Weihnachtsmarkt in Gifhorn und vielen anderen Orten im Kreis Gifhorn. Hier eine Übersicht weihnachtlicher Veranstaltungen im Landkreis Gifhorn.

Der Weihnachtsmarkt in Gifhorn kehrt zurück in die City

Oerrel: Adventsausstellung am Sonntag, 25. November, mit Hobbykunsthandwerker und Oerreler Frauen mit Adventsgestecken zeigen ihre Arbeiten rund um das Jagdmuseum Wulff von 14 bis 19 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt es im Hofcafé vom Erlebnishof Dreyer. Um 16 Uhr und 17 Uhr gibt es eine Führung durch das Jagdmuseum. Der Eintritt kommt an diesem Tag der Stiftung des Jagdmuseums zugute.

Lagesbüttel: Am Samstag, 25. November, findet von 14 bis 17 Uhr in der Sporthalle am Waller Lehmweg 8 ein Spielzeugbasar statt. Parallel und direkt nebenan beginnt um 15 Uhr der Wintermarkt des Lagesbüttler Kindergartens. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Gifhorn: Der Gifhorner Weihnachtsmarkt im Bereich der Fußgängerzone von Ceka bis Schütte wird ab Mittwoch, 29. November, bis Samstag, 23. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein und an Abenden mit Veranstaltungen in der Event-Hütte bis 22 Uhr. Es gibt ein weihnachtlich geschmücktes Riesenrad sowie Stände mit kulinarischen weihnachtlichen Köstlichkeiten wie Glühwein, Bratwurst, Poffertjes, Süßigkeiten, Crépes und vieles mehr. Im Bereich des Ceka-Brunnens gibt es eine Event-Hütte, in der an ausgesuchten Abenden After-Work- oder Aprés-Ski-Partys mit DJ stattfinden.

Das Gifhorner Weihnachtsmarkt-Programm:

Fr. 01.12. - Kinderweihnachtsmarkt von 15 - 18 Uhr, Steinweg-Passage, Eintritt bis 12 Jahre: 2 Euro all inclusive

So. 03.12. - Adventskonzert - umsonst & draußen: Kiwi 2, 16-18 Uhr, H1

Di. 05.12. - Posaunenchor, 19:15 Uhr, St. Nicolai, Marktplatz

Mi. 06.12. - Nikolaus und Basteln, 15 Uhr, Ceka-Brunnen

Fr. 08.12. - Winterliche Feuershow mit Fire Flower, 17 Uhr, Ceka-Brunnen

Fr. 08.12. - Weihnachtsmannorchester, 17 Uhr, Ceka-Brunnen

Sa. 09.12. - Winterliche Feuershow mit Fire Flower, 17 Uhr, Ceka-Brunnen

So. 10.12. - Puppentheater, 16 Uhr, Ceka-Brunnen

So. 10.12. - Adventskonzert - umsonst & draußen: Morris Sharpe, 16-18 Uhr H1

Mi. 13.12. - Puppentheater, 16 Uhr, Ceka-Brunnen

Do. 14.12. - Afterwork X-Mas-Party, 17 Uhr, Ceka-Brunnen

Do. 14.12. - Auslosung von Helfen vor Ort, 17 Uhr, Ceka-Brunnen

Fr. 15.12. - X-Mas-Party meets Après-Ski, 17 Uhr, Ceka-Brunnen, mit DJ Tobi Haase

Sa. 16.12. - Basteln mit Christina Graumann, nachmittags, Ceka-Brunnen

So. 17.12. - Weihnachten im Stall, 15 Uhr, Ceka-Brunnen

So. 17.12. - Adventskonzert - umsonst & draußen: Creeper 2, 16-18 Uhr, H1

So. 17.12. - Puppentheater, 17 Uhr, Cek-Brunnen

Di. 19.12. - Posaunenchor, 19:15 Uhr, St. Nicolai, Marktplatz

Mi. 20.12. - Puppentheater, 16 Uhr, Ceka-Brunnen

Do. 21.12. - Weihnachtsmannorchester, 17 Uhr, Ceka-Brunnen

Fr. 22.12. - X-Mas-Party deluxe mit Zweiklangton, nachmittags, Ceka-Brunnens renommierte Duo Il Clavifiato spielt barocke Werke auf den historischen Instrumenten, für die sie komponiert wurden: auf einer einklappigen Flöte mit Cembalobegleitung. Die Musikerinnen Lonni Inman und Isolde Kittel-Zerer verbinden die weihnachtliche Musik mit Geschichten und Gedichten rund um den Heiligen Abend.

Weyhausen: Die Gemeinde Weyhausen lädt zum 4. Weihnachtsbaum-Anleuchten am Mittwoch, 29. November, um 17.45 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus ein. Es wird gesungen, Kinder dürfen ab 17.30 Uhr den Baum schmücken. Der Gemeinderat bewirtet die Gäste mit heißen Getränken.

Gifhorn: Der Gifhorner Kinder-Adventsmarkt findet am Freitag, 1. Dezember, von 15 bis 18 Uhr in der Steinweg-Passage statt. Eintritt pro Kind: 2 Euro. Es gibt Kinderpunsch, Waffeln, Popcorn, Hotdogs, Bastelaktionen und Kuscheltiere.

Weißenberge: In Opa Ernys Garten in Weißenberge, Birkenstraße 5, findet vom Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, ein Adventsmarkt statt. Geöffnet ist von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Besucher erwartet ein kulinarischer Markt und Schenkideen, für Kinder gibt es Miniscooter, Eisenbahn, Kinderschminken und einen Streichelzoo.

Tankumsee: Am Freitag, 1. Dezember, von 18 bis 19 Uhr eröffnet der Fremdenverkehrsverein Tankumsee Samtgemeinde Isenbüttel den Lebendigen Adventskalender. Treffpunkt: Erlebnisturm am Tankumsee. Weihnachtliche Melodien tönen von der Aussichtsplattform des Turmes aus über den See. Der Posaunenchor Isenbüttel stimmt Weihnachtslieder an und alle singen mit. Es gibt Glühwein und Leckereien bei Kerzenschein und Nancy Friedrichsen erfreut das Publikum mit einer weihnachtlichen Geschichte.

Grassel: Der Seniorenkreis Grassel richtet am Samstag, 1. Dezember, seine Weihnachtsfeier im Gasthaus Michels in Adenbüttel aus. Zur Abfahrt treffen sich die Teilnehmer um 11:45 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet, Abfahrt um 12 Uhr. Kostenbeitrag: 15,- Euro.

Gifhorn: Der „Schlossmarkt zum Advent“ findet am Samstag, 2. Dezember, von 12 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 Uhr bis 18 Uhr statt. Landrat Tobias Heilmann wird den stimmungsvoll dekorierten Schlossmarkt am Samstag um 15 Uhr offiziell eröffnen. Auch der Weihnachtsmann wird anwesend sein. Am Sonntag wird der historische Markt wie gewohnt um 17.30 Uhr mit dem traditionellen gemeinsamen Abschlusssingen auf dem Schlosshof ausklingen. Dieses Jahr sind mehr als 36 Ausstellerinnen und Aussteller dabei. „Die Besucher des Schlossmarktes erwartet eine große Auswahl an verschiedensten Kunsthandwerken auf hohem Niveau“, so Landrat Heilmann.

Wasbüttel: Am Samstag, 2. Dezember, ist es soweit: um 13 Uhr öffnet der Wasbütteler Weihnachtsmarkt zur Förderung der Kinderkrebshilfe seine Tore rund um die alte Kapelle und die anliegenden Höfe. Wie immer erwarten Sie leckeres Essen und Trinken, selbstgebastelte Weihnachtsdekoration und selbstgemachte Köstlichkeiten aus Wasbüttel und der Region, sowie eine Tombola, der Weihnachtsmann und der Posaunenchor aus Isenbüttel. Auch in diesem Jahr wird der größte Teil des Überschusses an den Verein für krebskranke Kinder Hannover e.V. gespendet werden.

Hankensbüttel: Die Aktion Fischotterschutz im Otter-Zentrum in Hankensbüttel lädt zum stimmungsvollen Wintermarkt ein. Am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember, von 11 – 18 Uhr, können die Gäste an über 40 festlich dekorierten Ständen nach Geschenken, Dekorationsartikeln, Schmuck, Seifen, Holz- und Töpferarbeiten und vielem mehr in Ruhe stöbern. Der Eintritt zu diesem einmaligen Wintermarkt ist kostenfrei.

Gifhorn: Ein Adventsbasar der Selbsthilfegruppen findet am Samstag, 2. Dezember, statt. In den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde St. Alfrid, Pommernring 2, werden zwischen 10 und 16 Uhr verschiedene handgefertigte Produkte in weihnachtlicher Atmosphäre angeboten. Es gibt Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Seershausen: Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes und damit der Start in die Adventszeit feiern die Seershäuser am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr an der alten Kapelle. Der Posaunenchor Seershausen spielt ab 18 Uhr. Es gibt Leckereien vom Grill, Pommes, frische Waffeln, heißer Glühwein und weitere Getränke.

Gifhorn: Die Mühlenweihnacht im Internationalen Mühlenmuseum findet an den Adventswochenenden jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 15 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz zwischen Trachtenhaus und Sanssouci-Mühle statt. Neben Lichterglanz und weihnachtlicher Musik erwartet die Besucher und Besucherinnen eine Kreativ- und Bastelwerkstatt, Weihnachtsbäckerei, Feuertonnen, Weihnachtsbaumverkauf und mehr.

Jembke: Rat und Verwaltung der Gemeinde laden alle EinwohnerInnen ab 55 Jahre zu einer gemütlichen Adventsfeier am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr, in das Gemeindehaus der St. Georg Kirche, Brackstedter Straße 1, ein. Bei belegten Broten sowie Kaffee und Kuchen, soll in vorweihnachtlicher Atmosphäre geredet, gesungen und gelacht werden. Um besser planen zu können, wird um unverbindliche Anmeldung im Voraus gebeten: Telefonisch unter 05366 7920, per Mail an: verwaltung@gemeinde-jembke.de oder durch Einwurf eines Zettels in den Briefkasten in der Schulstraße 8. Ein Fahrservice wird angeboten.

Wahrenholz: Ein festliches Adventskonzert versprechen die Maxim Kowalew Don Kosaken am Sonntag, 7. Dezember, ab 19 Uhr in der St. Nicolai und Catharinen-Kirche, An der Kirche 5, in Wahrenholz.

Isenbüttel: Der DRK Ortsverein Isenbüttel und der SoVD-Sozialverband Ortsverband Isenbüttel laden am Samstag, 9. Dezember, von 14.30 bis 16.30 Uhr zu einem weihnachtlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen ein ins Schulforum der Grundschule Isenbüttel ein. Um Anmeldung wird gebeten: Sylvia Zimmermann (05374) 3448 oder Eberhard Müller (05374) 5669.

Gifhorn: New-Orleans-Musik, die in Beine, Bauch und in die Ohren geht – darauf können sich Musik Freunde am Freitag, 8. Dezember, freuen. Zum Nikolaus-Jazz spielt in der einzigartigen Atmosphäre des Trachtenhauses im Mühlenviertel ab 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, die Saratoga Seven Jazzband auf. Das Benefiz-Konzert wird zu Gunsten des Gifhorner Kinderfonds „Kleine Kinder – immer statt!“ veranstaltet. Zum. Karten gibt es im Vorkauf bei der Tourist-Information für 15 Euro.

Gifhorn: Erzählungen von Erich Kästner, Roald Dahl, Wolfgang Scheibner, Ephraim Kishon und Loriot verbunden mit der fröhlichen und besinnlichen Atmosphäre des urgemütlichen Backhauses im Mühlenmuseum – das sind die weihnachtlichen Zutaten für einen besonderen Nachmittag am Sonntag, 10. Dezember, mit Peter von Sassen. Die Stadt Gifhorn hat den lädt bekannten TV-Moderator Peter von Sassen für eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten des Gifhorner Kinderfonds „Kleine Kinder – immer satt!“ gewinnen können. Die Besucher erwartet ein heiterer Nachmittag voller weihnachtlicher Geschichten und fröhlicher Vorfreude auf das schönste Fest im Jahr. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass bereits um 15 Uhr. Der Zugang zum Backhaus erfolgt über den hinteren Zugang zum Dorfplatz des Mühlenmuseums am Glockenpalast. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro bei der Tourist-Information im Cardenap.

Gifhorn: Die Weihnachtsfeier für Menschen in Not „Gifhorn miteinander“ findet am 12. Dezember ab 11.30 Uhr in der Gifhorner Stadthalle statt. Ermöglicht wird die Feier für Menschen, die in Armut leben, durch großzügige Spenden aus der Stadtgesellschaft.

Gifhorn: Die Landfrauen des Land-Frauenvereins Gifhorn und Umgebung treffen sich am Dienstag, 12. Dezember, um 15 Uhr im Rosenhof Isenbüttel zur Adventsfeier mit einem Vortrag des Pastors Peter Dobutowitsch und musikalischer Begleitung des Schulchores des HumboldtGymnasiums Gifhorn. Anmeldungen bitte bis zum Donnerstag, dem 30. November an die Ortsvertreterinnen oder dem Vorstand.

Meinersen: Die Adventsfeier für alle Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Meinersen findet statt am Donnerstag, 14. Dezember, um 15 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde St. Georg. DRK-Ortsverein, Landfrauen Meinersen und die Kirchengemeinde St. Georg laden wieder zu einem fröhlichen und besinnlichen Nachmittag ein. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich bei Jürgen Borowsky (Tel. 8498) oder Uta Stühff (Tel. 1218).

Gifhorn: Das Duo Duva UVA mit Lena Schmidt-Arras (Gesang) und Klaus Frech (Klavier und Gitarre) beschert dem Publikum beim Weihnachtskonzert am Samstag, 23. Dezember, ab 20 Uhr im Rittersaal einen besonderen Genuss. Nordische Musik lädt kurz vor dem Heiligen Abend zum Innehalten und Genießen ein. Eintrittskarten ab 19 Euro sind in der Vorverkaufsstelle, Steinweg 3 in Gifhorn, (05371) 813924 und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Der Advents- oder Weihnachtsmarkt in Ihrem Ort ist nicht dabei? Kein Problem, schicken Sie eine Mail an redaktion.gifhorn@funkemedien.de.

