Weihnachten in Wolfsburg Gewinnen Sie einen Weihnachtsbaum in Wolfsburg!

Noch 31 Tage, dann ist Heiligabend. Mit der schönsten Zeit des Jahres verbinden die meisten Menschen Zeit mit der Familie, gutes Essen, Geschenke – und natürlich einen Weihnachtsbaum. Doch warum einen Baum kaufen, wenn man auch ein Exemplar gewinnen kann?!

So gewinnen Sie einen von 20 Weihnachtsbäumen in Wolfsburg

Volkswagen Immobilien und die Wolfsburger Nachrichten verlosen insgesamt 20 Weihnachtsbäume. Und so können Sie gewinnen: Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion.wob@funkemedien.de und schreiben Sie, was Sie sich außer einem schönen Baum zu Weihnachten wünschen. Das darf ein materieller Wunsch sein, aber natürlich auch ein ideeller. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail Name, Adresse und Telefonnummer an, damit wir Sie informieren können, wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören. Einsendeschluss ist Samstag, der 26. November.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir dann die 20 Weihnachtsbäume, die am Samstag, 3. Dezember, in den Steimker Gärten abgeholt werden können. Die Gewinner werden über die genaue Uhrzeit der Abholung informiert. Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe der Bäume besteht bei den Gewinnern nicht.

VW Immobilien veranstaltet Weihnachtsmarkt in den Steimker Gärten

Auf dem Quartiersplatz in den Steimker Gärten findet am 3. Dezember von 12 bis 17 Uhr zudem ein festlicher Weihnachtsmarkt statt, auf dem Jung und Alt mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem bunten Rahmenprogramm in Adventsstimmung versetzt werden sollen. Ob würzige Linsensuppe, deftige Burger oder original niederländische Fritten – die Crew des Henkmats-Foodtrucks, die Cadera-Bäckerei und Papes Gemüsegarten wollen den Besucherinnen und Besuchern des vorweihnachtlichen Marktes eine leckere Abwechslung bieten. Und auch der Weihnachtsmann hat versprochen, sich an dem Tag blicken zu lassen, ein Kinderkarussell wird es auch geben.

An einem Glücksrad können die Gäste rund 50 weitere Tannenbäume gewinnen. Außerdem werden 100 Bäume an Mieter von VW Immobilien verteilt, die sich an einem Gewinnspiel beteiligt haben, und 15 Tannenbäume spendet VW Immobilien an die Wolfsburger Tafel. Weitere Informationen unter www.vwimmobilien.de

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de