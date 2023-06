Kreis Wolfenbüttel: Autofahrer verursacht 20.000 Euro Schaden

Schöppenstedt. Ein 20-Jähriger verlor im Kreis Wolfenbüttel die Kontrolle über seinen Wagen und verursachte einen Schaden in fünfstelliger Höhe.

Bei einem Verkehrsunfall in Schöppenstedt ist am Donnerstagmorgen ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro entstanden. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei verlor ein 20-jähriger Autofahrer gegen 9 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte in der Bahnhofstraße mit vier geparkten Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt.

