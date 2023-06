Braunschweig: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld mit Trickbetrug

Braunschweig. Die Trickbetrüger täuschten eine Verkehrskontrolle in Veltenhof vor und nahmen dem Braunschweiger Bargeld ab. Die Täter flüchteten.

Die Täter flüchteten, nachdem sie dem Braunschweiger Bargeld in vierstelliger Höhe stahlen.

Unbekannte Täter haben einem Autofahrer am Donnerstagmittag im Stadtteil Veltenhof Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen, berichtete die Polizei am Freitag.

Demnach war der 35-Jähriger gegen 13.30 Uhr auf der A2 in einem Transporter auf der Durchreise, als ihm aus einem anderen Fahrzeug ein Zeichen gegeben wurde, dass er folgen solle. In dem Audi befanden sich drei Männer und der Beifahrer zeigte ihm einen Gegenstand mit der Aufschrift „Polizei“.

Trickbetrüger täuschen Verkehrskontrolle vor

Der 35-Jährige ging davon aus, dass es sich um Polizeibeamte handeln müsse und folgte den Anweisungen. An der Ausfahrt Braunschweig-Hafen fuhren beide Fahrzeuge den Angaben der Polizei zufolge von der Autobahn ab und hielten im Gewerbegebiet auf der Carl-Giesecke-Straße an.

Der Beifahrer des Audis kam auf den Mann zu und gab vor, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Auf die Frage nach einem Dienstausweis ging der Unbekannte nicht weiter ein, sondern fragte den 35-Jährigen stattdessen, ob er Bargeld bei sich hätte. Auf Grund von Sprachbarrieren zeigte er dem vermeintlichen Polizeibeamten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, den er bei sich trug. Der Trickdieb behauptete, dass Bargeld in dieser Form nicht verwahrt werden dürfe und nahm dem Mann das Geld ab.

Daraufhin flüchtete der Täter gemeinsam mit den beiden anderen Männern und dem Bargeld in dem Audi, ohne dass der 35-Jährige noch eingreifen konnte. Er alarmierte mit Hilfe eines Passanten die Polizei und erstattete Anzeige wegen Trickdiebstahls. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und am Fahrzeug und nahm die Ermittlungen auf.

So erkennen Sie falsche Polizisten

Die Polizei weist darauf hin, dass sich zivile Polizeibeamte stets mit einem Dienstausweis oder einer Dienstmarke ausweisen und auch ihre Dienststelle benennen können, um ihre Echtheit durch eine Rückfrage bestätigen zu lassen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Notruf über 110. Die Polizei fragt Sie nicht zu Wertsachen oder Bargeld aus, geben Sie auch Unbekannten keine Auskunft hierüber.

red

