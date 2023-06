Wolfenbüttel. Ein zirka 16 Jahre alter Jugendlicher drohte am Mittwoch in Wolfenbüttel zwei 13-Jährigen, ihre Haare anzuzünden, wenn sie ihm kein Geld aushändigen.

Ein Jugendlicher bedrohte in Wolfenbüttel am Mittwoch zwei Kinder und forderte Geld.

Polizei Wolfenbüttel Jugendlicher bedroht zwei Kinder in Wolfenbüttel

Zwei 13-Jährige sind in Wolfenbüttel Opfer einer Straftat geworden. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Demnach warteten die beiden Kinder am Mittwoch gegen 14.20 Uhr auf den Bus am Kornmarkt, als eine Gruppe mehrerer Jugendlicher vorbeikam. Ein zirka 16-Jähriger aus der Gruppe trat an die Kinder heran und forderte Geld und drohte, den 13-Jährigen die Haare anzuzünden. Er zeigte den Kindern sein Feuerzeug. Daraufhin händigten die Kinder dem Jugendlichen ein 50 Cent Stück aus.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Dieser nahm das Geld und ging wortlos fort. Die Polizei beschreibt den Täter als zirka 16 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß und bekleidet mit langer Hose und Cap. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 05331 9330 entgegen.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de