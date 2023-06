Kreis Gifhorn: Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Weyhausen. Eine Fahrradfahrerin ist in Weyhausen vermutlich mit einer Autofahrerin zusammengestoßen und verletzte sich schwer am Bein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes gesehen haben. Eine 37-jährige Autofahrerin ist möglicherweise mit einer 24-jährigen Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.

Demnach bog die 37-Jährige mit ihrem Wagen von dem Parkplatz rechts in die Straße An der Klanze in Weyhausen ab, als sie im Rückspiegel bemerkte, dass eine Fahrradfahrerin gestürzt war. Sie stieg aus, um sich nach dem Gesundheitszustand der 24-Jährigen zu erkundigen. Sie benötigten laut Angaben der Beamten zu dem Zeitpunkt keinen Rettungswagen oder die Polizei. Im Nachgang ergaben jedoch erste Ermittlungen der Polizei, dass es möglicherweise einen Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin dem Pkw gegeben haben könnte. Die 37-Jährige bemerkte dies jedoch nicht.

Die 24-Jährige war mit einem weinroten Fahrrad unterwegs und verletzte sich bei ihrem Sturz schwer am Bein, teilte die Polizei mit und sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Weyhausen unter der Rufnummer 05362 947980 entgegen.

