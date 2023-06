Polizei Braunschweig fasst 18-jährigen Autoaufbrecher nach Flucht

Ein 18-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen die Seitenscheiben mehrerer geparkter Autos am Straßenrand in der Wichernstraße eingeschlagen. Der Täter wurde bemerkt und flüchtete. Die Polizei konnte ihn stellen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 3.20 Uhr in der Früh. An einem Hyundai löste die Alarmanlage aus, nachdem der Täter die Scheibe einschlug. Das weckte den Eigentümer des Wagens auf. Dieser sah beim Blick aus dem Fenster seiner Wohnung den jungen Mann in seinem Auto sitzen und verständigte die Polizei, heißt es im Bericht. Der Autoaufbrecher flüchtete derweil in Richtung Steinriedendamm.

Täter kam in Untersuchungshaft

Anhand der Beschreibung konnte die Polizeibeamten den 18-Jährigen auf dem Steinriedendamm in Richtung Forststraße stellen. Bei einer Durchsuchung fanden sie zudem Bargeld, das er zuvor aus dem Hyundai stahl. Den Polizeiangaben zufolge beklagte der Täter den Verlust seines Handys, das er in dem aufgebrochenen Fahrzeug verloren hätte.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Die Polizeibeamten nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Er befinde sich nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls in und aus Kraftfahrzeugen eingeleitet.

Im Nachgang meldeten sich bei der Polizei drei weitere Personen, die am Morgen feststellten, dass an ihren Autos in derselben Straße ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere offensichtlich durchwühlt wurde.

