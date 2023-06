Schlägerei und schwere Körperverletzung in Braunschweig

Eine Schlägerei unter Jugendlichen ist am Mittwochabend auf dem Parkplatz Werder in der Wendenstraße ausgebrochen. Zirka 20 bis 30 Jugendliche waren in den Streit verwickelt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Warum es zu der Auseinandersetzung kam ist laut Polizei bislang unklar. Vereinzelte Jugendliche unterschiedlicher Gruppen gerieten demnach in Streit, der zu einer Schlägerei entartete. Dabei schlugen und traten die Beteiligten aufeinander ein. Anschließend flüchteten alle in verschiedene Richtungen, heißt es im Polizeibericht. Zeugen informierten die Polizei.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten vereinzelte Jugendliche gestellt werden, die tatverdächtig sind, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen insbesondere zu den Beteiligten sowie zu Art und Umfang der Verletzungen dauern an.

Unbekannte treten und schlagen auf 26-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in den Abendstunden an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, auf der Kastanienallee. Unbekannte schlugen und traten einen Braunschweiger, der auf dem Nachhauseweg war, wie die Polizei berichtet.

Demnach ging der 26-Jährige von Feierlichkeiten im Prinz-Albrecht-Park nach Hause. Auf dem Weg forderten ihn drei bislang unbekannten Personen zu einem „Liegestütz-Wettbewerb“ auf. Anschließend drohten sie ihm Schläge an, es kam laut Angaben der Polizei zum Streit. Das T-Shirt des 26-Jährigen wurde zerrissen, er wurde geschlagen und getreten.

Unbeteiligte Dritte griffen ein und konnten weitere Angriffe unterbinden. Die Täter flüchteten. Die Polizei leitete nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben, insbesondere die Personen, die helfend eingeschritten sind.

Hinweise an das Polizeikommissariat Nord unter 0531 476 3315.

