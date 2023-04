Ahlum: Kletternder Waschbär ruft Feuerwehr auf den Plan

Wolfenbüttel. In Ahlum ist am Sonntagmorgen die große Drehleiter der Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel zum Einsatz gekommen. Die Details lesen Sie hier.

Ein Waschbär in scheinbar misslicher Lage: Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr haben Ahlumer das Tier auf dem Pfarrgrundstück am Adenemer Weg entdeckt. Der Waschbär saß in zirka 16 Metern Höhe in einer Astgabel auf dem Baum und genoss bei sonnigem Wetter eine schöne Aussicht auf den Ort.

Die Beobachter gingen davon aus, dass das Tier sich in einer Notlage befand. Kurzum wurde die Feuerwehr aus Ahlum um Hilfe gebeten. Schnell musste Ortsbrandmeister Timo Engelhardt jedoch erkennen, dass sich der Waschbär außerhalb der Reichweite seiner Kameraden befand. Er forderte die Drehleitergruppe der Ortswehr Wolfenbüttel nach – und die große Leiter wurde ausgefahren.

Waschbär auf Baum in Ahlum – Drehleiter muss gerufen werden

Nun wurde es eng. Höher ging es für den Waschbären nicht mehr und da erkennbar war, dass zwischen dem Tier und dem rettungsbereiten Feuerwehrmann keine Freundschaft entstand, zog der Waschbär vor, seinen sonnigen Standort unter Protest zu verlassen. Er stieg den Baum so herunter, wie er ihn erklommen hatte und verschwand am Boden mit eiligen Schritten.

Wie der Brandmeister vom Dienst unserer Zeitung berichtete, wurde vor wenigen Tage bereits ein Waschbär in Wolfenbüttel auf der Sophienstraße in einer ähnlichen Notlage vermutet. Auch in diesem Fall zog es das Tier vor, ohne die Hilfe der Feuerwehr den Baum zu verlassen.

