Sickte. Alle Altersgruppen fassten gemeinsam an, um Sickte und Umgebung von Müll zu befreien. auf das Ergebnis waren dann alle gemeinsam stolz.

Viele fleißige Helfer unterstützten die gemeinsame Sammelaktion in Sickte.

Bürger packen an

Bürger packen an In Sickte werden 760 Kilo Müll gesammelt

Wetterbedingt musste die „Aktion sauberes Sickte“ um eine Woche verschoben werden. Da sah das Wetter viel besser aus und der Umwelttag konnte stattfinden. Helfer aller Altersgruppen trafen sich pünktlich um 9 Uhr am Sickter Feuerwehrhaus. Nach einer Begrüßung und Dankesworten vom stellvertretenden Gemeindebürgermeister Manfred Bormann sowie vom zweiten Vorsitzenden des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Sickte, Alexander Topp, konnten sich die Teilnehmer ihre Müllsammelrouten aussuchen und sich in kleinen Gruppen zusammenschließen, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr.

In allen Bereichen gesammelt

Die Routen waren so zusammengestellt worden, dass in allen Bereichen von Sickte gesammelt werden konnte. Nach rund zweieinhalb Stunden trafen die fleißigen Helfer wieder am Feuerwehrhaus ein. Es gab Bratwurst vom Grill.

Wettbewerb der Jugendfeuerwehr

Die Niedersächsische Jugendfeuerwehr (NJF) hatte im Februar wieder zu einer Müll-Sammel-Challenge aufgerufen. Schaffen es die Kinder- und Jugendfeuerwehren im Land Niedersachsen im Zeitraum vom 1. bis 31. März 250 Tonnen Müll zu sammeln? Die gesammelte Menge Müll musste gewogen werden und wurde auch an die NJF übermittelt. In Sickte wurden 760 Kilogramm Müll gesammelt, heißt es weiter. Dabei unter anderem ein wild entsorgter Teppich und ein Reifen, die auf den Resthof gehört hätten.

Ein Dankeschön der Organisatoren und Teilnehmer ging an die Gemeinde Sickte, die den Imbiss gesponsert hat, den ALW für die Bereitstellung eines Entsorgungscontainers sowie DM Deutschland für die gespendeten Müllsäcke, Taschentücher, Traubenzucker und Müsliriegel zur Stärkung zwischendurch.

red

