Wolfenbüttel. Passend zum Staatsbesuch von König Charles und Camilla suchen wir Royals-Fans in Wolfenbüttel. Schreiben Sie uns gern eine Mail!

Royals König Charles zu Besuch: Royals-Fans in Wolfenbüttel gesucht

König Charles und seine Königsmahlin Camilla sind zum Staatsbesuch in Deutschland gelandet. Drei Tage verbringen sie unter anderem in Berlin und Hamburg. Es ist der erste Auslandsbesuch für den Monarchen in seiner neuen Rolle. Ein Besuch, der für viele etwas Besonderes ist. Begrüßt wurde er nicht nur von Salut-Schüssen und Eurofightern, sondern auch von vielen Schaulustigen und echten Royals-Fans. Denn diese gibt es auf der ganzen Welt.

Royals-Fan Beate Henke wartet mit Fahnen und Blumen am Brandenburger auf den britischen König und die Königsgemahlin. Gibt es auch in Wolfenbüttel Royals-Fans? Foto: Kay Nietfeld / dpa

Sie reisen teilweise extra zu den Hochzeiten, Trauerfeiern und anderen Thron-Jubiläen der Royal-Mitglieder. Sie winken Harry und Meghan zu, jubeln Prinz William und Prinzessin Catherine zu oder trauern um die verstorbene Queen Elisabeth. Sie fühlen mit den Royals, sammeln Souvenirs und sind tief im Geschehen drin. Auffällig geschminkt, blau, weiß, rote Accessoires in den Haaren und britische Flaggen gehören zu den Utensilien der Fans dazu.

Wir suchen wahre Royals-Fans in Wolfenbüttel

Gibt es auch in Wolfenbüttel wahre Royals-Fans, die vielleicht sogar König Charles in Berlin oder Hamburg vor Ort sehen? Gern würden wir mit ihnen ins Gespräch kommen und alles über das Royal-Interesse erfahren.

Schreiben Sie uns gern eine Mail an celine.wolff@funkemedien.de. Wir melden uns bei Ihnen!

