Polizei Wolfenbüttel warnt vor Rattengift in Hemkenrode

Hemkenrode. Die Kügelchen wurden an einem Zaun ausgelegt. Außerdem meldet die Polizei zwei Einbrüche in der Stadt Wolfenbüttel. Der Polizei-Überblick.

Vermutlich unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Mittwoch eine Substanz in Hemkenrode verteilt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Blaue Kügelchen wurden in der Josef-Schnuch-Straße auf einem Zaun in zirka einen Meter Höhe abgelegt. Die Polizei mutmaßt, dass es sich dabei um Rattengift handelt und bittet um Vorsicht. Das Gift sei gefährlich für Tiere und Kleinkinder, wenn diese es verzehren. Hinweise: 05306 932230.

Unbekannte brechen in Wolfenbüttel in Bürocontainer ein

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Bürocontainer an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Laut Polizei haben die Täter Fenster eingeschlagen und aus einem Container Bargeld gestohlen und eine Deckenleuchte zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise: 05331 9330.

Diebe stehlen Bargeld aus Wolfenbüttler Geschäft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Geschäft in Wolfenbüttel, Am Exer. Das teilt die Polizei mit. Sie entwendeten Bargeld aus dem Büro. Die Polizei gibt den Schaden mit zirka 400 Euro an. Hinweise: 05331 9330.

