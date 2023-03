Harry und Meghan: Ihre Kinder erhalten neue royale Titel

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren Kindern offizielle Titel verliehen. Der dreijährige Archie darf nun als Prinz Archie angesprochen werden und die einjährige Lilibet Diana als Prinzessin Lilibet Diana. Dazu beziehen die Sussexes in einem weiteren Statement Stellung.

Archie und Lilibet erhalten den offiziellen Titel Prinz und Prinzessin

Bei der Bekanntgabe der Taufe ihrer Tochter haben die Eltern erstmals den Titel Prinzessin verwendet. Ein Sprecher des Paares bestätigte dem amerikanischen Online-Magazin "People", dass Prinzessin Lilibet Diana am 3. März vom Erzbischof von Los Angeles, Reverend John Taylor, getauft wurde. Zuvor wurden die beiden Kinder "Master Archie Mountbatten-Windsor" und "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor" genannt. Als Archie auf die Welt kam, hatte er eigentlich Anspruch auf einen "Höflichkeitstitel", den Earl of Dumbarton. Wie das Magazin "People" berichtet, haben seine Eltern diesen Titel jedoch nicht für ihn angenommen.

Titeländerung aufgrund eines Präzedenzfalles von König George V.".

Anders als ihre Cousins Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) tragen Archie und Lilibet ihre königlichen Titel nicht von Geburt an. Das liegt daran, dass ihr Vater Prinz Harry in der Thronfolge nicht so weit oben steht wie sein älterer Bruder Prinz William, dessen Kinder ihre Titel von Geburt an tragen.

Dass Archie und Lilibet nun auch den Titel Prinz und Prinzessin tragen, beruht auf einem Präzedenzfall von König George V. (†70) aus dem Jahr 1917. Er erließ ein Dekret, das den Enkelkindern des amtierenden Oberhauptes der Krone den Titel "Prinz" bzw. "Prinzessin" verlieh. Da Queen Elizabeth II. jedoch die Urgroßmutter von Archie und Lilibet war, konnten sie diesen Titel erst nach ihrem Tod und der Thronbesteigung ihres Großvaters Charles als König erhalten. "Die Titel der Kinder sind ein Geburtsrecht, seit ihr Großvater Monarch wurde“, erklärt ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex gegenüber "People". "Diese Angelegenheit ist seit einiger Zeit in Übereinstimmung mit dem Buckingham Palast geregelt", heißt es dort weiter.

König Charles III. erlaubt seinen Enkeln den Prinzentitel

Britischen Medienberichten zufolge hat König Charles III. in einem "privaten Gespräch" mit seinem Sohn Prinz Harry nach der Beerdigung von Queen Elizabeth im vergangenen Jahr seine Erlaubnis erteilt, dass seine Enkelkinder Prinz und Prinzessin genannt werden dürfen. Diese Information wurde am 9. März auch auf der offiziellen Webseite der königlichen Familie aktualisiert.

