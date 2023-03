Osterfeuer in Wolfsburg Osterfeuer 2023 in Wolfsburg: Orte und Termine im Überblick

Rund um die Osterfeiertage werden sie wieder entfacht: Osterfeuer gehören auch in Wolfsburg fest zur Tradition. Ob Feuerwehren, Vereine oder private Initiativen, in vielen Orts- und Stadtteilen werden in diesem Jahr wieder Osterfeuer lodern. Erstmals nach der Corona-Pandemie gibt es keine Auflagen mehr.

Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren und die ersten Termine stehen schon fest. In dieser Übersicht sammeln wir alle Termine. Soll auch Ihr Termin dabei sein? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Darin sollten natürlich alle wichtigen Fragen beantwortet sein wie Ort, Tag und Uhrzeit. Aber auch wann und wohin Holz angeliefert werden kann.

Diese Osterfeuer stehen 2023 in Wolfsburg schon fest

Osterfeuer in Hehlingen: In Hehlingen trifft sich die Dorfgemeinschaft am Samstag, 8. April, zum Osterfeuer. Um 19.30 Uhr beginnt der Fackelumzug der Kinder mit der Jugendfeuerwehr, Startpunkt ist am Friedhof. Neben Getränken, Wurst und Brezeln soll es auch Stockbrot geben. Bürgerinnen und Bürger können Baumschnitt zu folgenden Zeiten abgeben: 25., 28. und 30. März sowie 1., 4. und 6. April jeweils von 9 bis 11.30 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr; am 8. April von 9 bis 11.30 Uhr.

Osterfeuer in Neuhaus: In Neuhaus lädt die Freiwillige Feuerwehr Bürgerinnen und Bürger ebenfalls am Samstag, 8. April, zum Osterfeuer ein. Das Feuer wird zwischen 18.30 und 19 Uhr auf dem Feuerwehrplatz gegenüber der Burg Neuhaus entzündet. Zuvor wird von 9 bis 13 Uhr Grün- und Baumschnitt entgegen genommen. „Sollten größere Mengen anfallen, können diese auch nach Rücksprache und Selbstkostenpauschale durch den Förderverein der Feuerwehr Neuhaus zuvor abgeholt werden“, teilt die Feuerwehr mit. Kontaktmöglichkeiten hängen im Schaukasten des Feuerwehrhauses in der Neuhäuser Burgallee aus. Das Mitbringen von alkoholhaltigen Getränken zum Osterfeuer ist nicht gestattet.

Osterfeuer in Vorsfelde: Auch der Ortsrat Vorsfelde freut sich, in diesem Jahr auf der Wiese am Drömlingstadion wieder das Osterfeuer entfachen zu können. Am Samstag, 8. April, werden ab 18.30 Uhr rund um das Feuer Bratwurst, Pommes, Süßes und Getränke angeboten, wie Ortsbürgermeisterin Sandra Straube ankündigt. Die Grünschnittanlieferung findet unter Aufsicht zu folgenden Zeiten direkt am Osterfeuerplatz statt: 24., 25. und 31. März sowie 1., 5. und 6. April jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.

