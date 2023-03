Wo finden im Kreis Helmstedt Osterfeuer statt?

Wie hier in Emmerstedt im vergangenen Jahr, sind Osterfeuer ein beliebter Treffpunkt.

Kaum ein Ort verzichtet darauf: Die Osterfeuer stehen bevor. Rund um den Ostersonntag, der dieses Jahr am 9. April ist, werden sie wieder lodern und Treffpunkt für viele Menschen sein. Erstmals nach der Pandemiezeit gibt es keine Auflagen mehr, was die Planung für alle Organisatoren erleichtert. Ob Feuerwehren, Dorf-, Sport- und Kulturvereine oder auch private Zusammenschlüsse – alle befinden sich aktuell mitten in der Organisation und Planung.

Die ersten Termine haben die Redaktion bereits erreicht. Wir sammeln sie und wollen sie gebündelt in einer Übersicht veröffentlichen. Soll Ihr Termin dabei sein, schicken Sie uns doch bis Montag, 20. März, eine Mail mit dem Betreff Osterfeuer an: redaktion.helmstedt@funkemedien.de. Darin sollten natürlich alle wichtigen Fragen beantwortet sein wie Ort, Tag, Uhrzeit etc. Aber auch wann und wohin Holz angeliefert werden kann.

sar

