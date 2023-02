Wolfenbüttel. Neu an der Ostfalia in Wolfenbüttel? Wir zeigen, was für Studierende wichtig ist und liefern eine Übersicht über Kneipen, ÖPNV und Co.

Studieren in Wolfenbüttel Der Uni-Guide für Studierende in Wolfenbüttel

Für viele startet jetzt ein neues Kapitel in Wolfenbüttel: das Studium an der Ostfalia Hochschule. Damit sich die Studierenden und Neuzugezogenen in Wolfenbüttel und der Region gut auskennen, haben wir einige Informationen zusammengetragen. Alles über die ÖPNV-Verbindungen, die angesagteste Studierenden-Bar, Hochschulsport und Co. lesen Sie hier:

ÖPNV-Verbindungen von Wolfenbüttel nach Braunschweig

Von Wolfenbüttel in die Region: Mit dem öffentlichen Personennahverkehr können Studierende in Wolfenbüttel schnell mit Bus und Bahn nach Braunschweig fahren. Der Zug (RB 45) und der Erixx (erx RB42 / erx RB43) fahren in der Regel stündlich ab dem Wolfenbütteler Bahnhof. Der Bus 420 fährt üblichweise halbstündig.

So lief die Erstsemester-Begrüßung an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel ab

Kneipen für Studierenden in Braunschweig und Wolfenbüttel

Wer mit seinen Kommilitonen, WG-Mitbewohnern oder Freunden mal etwas trinken gehen möchte, wird auch in der Lessingstadt fündig. Kult wird es in der Kneipe „Alt Wolfenbüttel Theo“, Krambuden 6. Aber auch im Zimmerhof 13, ein regionales Restaurant mit Bar, Großer Zimmerhof 13, sowie in Fritz Unfassbar Anders, Grier Zimmerhof 20, kann man gut verweilen.

In Wolfenbüttel und Braunschweig finden Studierende zahlreiche Kneipen und Bars zum Verweilen. Foto: Balázs Horváth auf Unsplash

Wer die Abende lieber in Braunschweig verbringen möchte, wird auch dort fündig: Beliebte Studi-Kneipen sind dort etwa McMurphys, Bültenweg 10, oder Herman’s Café Bar, Schleinitzstraße 18. In der Spielekneipe „Expertise“, Steinbrecherstraße 31, können Gäste Brettspiele spielen. Auch die „Luke 6“, Stobenstraße 12, soll bei Studierenden sehr beliebt sein.

Wolfenbüttel hat aber auch in der Innenstadt so einiges – und für jede Alltagssituation – zu bieten. Schreibwarenläden, Optiker, Tourist-Info, Drogeriemärkte und vieles mehr gibt es in der Stadtmitte.

Günstig essen: So sparen Studierende Geld in Wolfenbüttel

Kochen und Uni-Plan in Einklang zu bringen, ist manchmal gar nicht so leicht. Umso besser, dass Studierende in Wolfenbüttel täglich von Montag bis Freitag in der Mensa oder Cafeteria speisen können. Das Studierendenwerk Ost-Niedersachsen bietet täglich ein Menü für 2,50 Euro an – das Niedersachsen-Menü. Mehr Infos gibt es auf der Seite des Studierendenwerks.

Viele Studierende gehen auch im DRK-Solferino Wolfenbüttel, Am Exer 17, essen. Das ist ein loungige Kantine mit Kicker, begrünter Terrasse und Bouleplatz. Hier könne Studierende Frühstück und Bistrogerichte bestellen.

Wer sonst Geld sparen möchte, ist mit der App „Too Good To Go“ in Wolfenbüttel gut bedient. In verschiedenen Läden gibt es dann günstig Backwaren und andere Leckereien, bevor sie weggeschmissen werden.

Das sind die Angebote vom Hochschulsport in Wolfenbüttel

Weg vom Essen, hin zum Sport: In Wolfenbüttel wird es den Studierenden leicht gemacht, Vorlesungssaal, Seminarräume oder Bibliothek mit Sportstätten zu tauschen. Der Hochschulsport bietet ein breitgefächertes Repertoire an: Neben den typischen Ballsportarten Fußball, Handball und Basketball gibt es unter anderem auch Taekwondo, Dance Fitness und Pilates. Mehr Informationen zum Hochschulsport gibt es auf der Webseite der Ostfalia.

Und wer Unterstützung oder Hilfe im Studienalltag benötigt, kann sich jederzeit an den Allgemeinen Studierendenausschuss der Ostfalia in Wolfenbüttel wenden.

