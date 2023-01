Diese 9 Dinge sollten Sie über Wolfenbüttel wissen

Heimatstadt eines echten Olympiasiegers? Von Wolfenbüttel in die großen Fußballstadien? Ein Wolfenbütteler Produkt in den Duty-Free-Läden? Ja! Die Stadt und der Landkreis Wolfenbüttel mit seinen 32 Gemeinden haben so einiges zu bieten.

Nicht nur hat Riem Hussein, bekannte deutsche Fifa-Schiedsrichterin, lange in Wolfenbüttel Fußball gespielt, auch im Basketball sind die Wolfenbütteler Frauen auf einem guten Kurs. 2013 gewannen die Frauen der Wolfenbüttel Wildcats die erste deutsche Meisterschaft im Basketball. Weitere spannende Fakten haben wir Ihnen hier aufgelistet:

9 skurrile Fakten über Wolfenbüttel

Fakt 1: Ein Generalmajor namens Friedrich Adolf Riedesel Freiherr zu Eisenbach aus Wolfenbüttel wurde vom König von Großbritannien, Georg III., der zugleich Herzog von Braunschweig-Lüneburg war, eingezogen für den Unabhängigkeitskrieg. Da seine Frau – eine Braunschweigerin – noch schwanger war, folgte sie ihm erst später. Als sich schließlich die britischen Truppen ergeben mussten und Riedesel in Gefangenschaft kam, stellte seine Frau am Heiligabend 1781 einen Weihnachtsbaum auf. Der wohl erste bekanntgewordene Christbaum Nordamerikas.

Fakt 2: Es gibt sie in eckig und es gibt sie in rund: Strohballen. Wussten Sie, dass der runde Ballen aus Wolfenbüttel stammt? Denn der dort ansässige Hersteller für landwirtschaftliche Pressen, Welger, sicherte sich im Jahr 1972 das Patent für das Rundballen-Pressen.

Jägermeister: Von Wolfenbüttel in die weite Welt

In dem neu ausgebauten Abfüllwerk des Wolfenbütteler Getränkeherstellers Jägermeister stehen leere Jägermeister-Flaschen. Mit dem Ausbau hat Jägermeister nach eigenen Angaben eines der größten Spirituosen-Abfüllwerke Europas realisiert. Foto: Christophe Gateau / picture alliance/dpa

Fakt 3: Die weltweit geliebte Spirituose Jägermeister wird in Wolfenbüttel produziert und auf 150 Märkten verkauft. Unter anderem in den Duty-Free-Läden der Flughäfen. Entwickelt wurde der vegane Kräuter-Likör von Curt Mast, der 1897 als Sohn des Essigfabrikanten Wilhelm Mast in Wolfenbüttel auf die Welt kam. Spirituosenherstellung war seine große Leidenschaft. 1934 hat er schließlich die perfekte Rezeptur für seinen Kräuterlikör – die Geburtsstunde des Jägermeisters – gefunden. Als Curt den Weinhandel und die Essigfabrik seines Vaters übernahm, war schnell klar: Das Unternehmen braucht dringend ein zweites Standbein: Jägermeister.

Fakt 4: Sportlich sportlich: Der ehemalige deutsche Biathlet Arnd Peiffer wurde unter anderem Olympiasieger 2018 sowie Weltmeister 2011 und 2019. Und warum sind diese Siege für Wolfenbüttel so bedeutend? Der Sportler wurde in Wolfenbüttel geboren.

Fakt 5: Haben Sie schon mal etwas von der Beatae Mariae Virginis gehört? Die Hauptkirche Wolfenbüttels wurde im 17. Jahrhundert gebaut und ist der erste bedeutende protestantische Großkirchenbau in Norddeutschland.

Diese Verbindung haben Till Eulenspiegel und Gotthold Ephraim Lessing

Bärbel und Uwe Brackmann in ihrem kleinsten Café der Welt. Foto: Shirin Schönberg

Fakt 6: Gemütlich wird es in Mönchevahlberg, denn hier befindet sich laut Rekord-Institut das kleinste Café der Welt. Auf 8,47 Quadratmetern gibt es im Café T(Asse) selbst gebackenen Kuchen, Eis und Kaffee.

Fakt 7: Die Stadt Wolfenbüttel wird auch Lessingstadt genannt. Den Namen hat sie vom Dichter Gotthold Ephraim Lessing. Schließlich wurde er im Jahr 1770 Bibliothekar in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel.

Fakt 8: Der berühmte Narr Till Eulenspiegel wurde um 1300 in Kneitlingen am Elm geboren. Vermutlich der Grund, warum auch seine lustigen Streiche meist im Braunschweiger Land ihren Schauplatz finden.

Fakt 9: Wolfenbüttel, eine Studentenstadt? Vielleicht nicht so wie Göttingen, Münster oder Heidelberg. Aber auch in Wolfenbüttel gibt es eine Hochschule: Die Ostfalia. Im Wintersemester 2020/21 waren hier knapp 6.000 Studierende eingeschrieben.

Haben Sie aufgepasst? Dann testen Sie jetzt Ihr Wissen in unserem Wolfenbüttel-Quiz: