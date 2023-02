Fitnessstudios in Wolfenbüttel Sport und Fitness in Wolfenbüttel: Die Studios im Überblick

Sportlicher und fitter werden – diesen Vorsatz nehmen sich viele gerne in den ersten Wochen des neuen Jahres vor. Damit das auch in Wolfenbüttel gelingen kann, bieten wir eine Übersicht aller Fitnessstudios im Landkreis und in der Stadt Wolfenbüttel an. So kann jede und jeder ihr Lieblings-Fitnessstudio finden und dem Sportlichwerden steht nichts mehr im Wege!

1) Fitnessloft in Wolfenbüttel

Das Studio Fitnessloft ist sehr zentral in der Stadt Wolfenbüttel gelegen. Es gehört zu einer größeren Kette, die deutschlandweit über mehrere Fitnessstudios verfügt. Je nach gewähltem Tarif kann wahlweise auch in einer anderen Stadt trainiert werden. Neben verschiedenen Kraft- und Cardiogeräten bietet das Fitnessstudio auch zahlreiche Gruppenkurse an, um gemeinsam fit zu werden. Außerdem gibt es einen Wellness-Bereich mit Sauna und Dampfbad.

Wann hat das Fitnessloft Wolfenbüttel geöffnet?

Montag bis Freitag: 7 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 9 bis 19 Uhr

Adresse:

Lindener Straße 15

38300 Wolfenbüttel

2) Fitnessland in Wolfenbüttel

Mehr als 30 Fitness-Kurse bietet das Fitnessland im Norden Wolfenbüttels an. Egal ob Zumba, Yoga oder Mobility-Training – hier findet jeder das richtige Angebot. Neben den klassischen Fitnessgeräten steht außerdem ein großer Saunabereich zur Verfügung. Mitgliederinnen und Mitglieder genießen den Vorteil, dass sie in allen 22 Studios der Fitnessland-Gruppe trainieren können. Also auch in Peine, Braunschweig oder Wolfsburg beispielsweise.

Wann öffnet das Fitnessland Wolfenbüttel?

Montag bis Freitag: 7 bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag sowie gesetzliche Feiertage: 9 bis 20 Uhr



Adresse:

Neuer Weg 72/73

38302 Wolfenbüttel

3) Cato Health & Sports Company in Wolfenbüttel

Mit einer Fläche von 2.500 Quadratmetern zählt das Fitnessstudio Cato Health & Sports im Osten Wolfenbüttels zu einem der größten Fitness- und Gesundheitszentren in der Stadt. Neben normalem Fitnesstraining steht hier auch der Rehasport sowie die Prävention generell im Vordergrund. Mitgliederinnen und Mitglieder können auch am Kursprogramm teilnehmen und in den zwei Saunen im Wellnessbereich entspannen.

Wann hat die Cato Health & Sports Company in Wolfenbüttel geöffnet?

Montag bis Freitag: 8 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 9 bis 19 Uhr

Adresse:

Schweigerstraße 12

38302 Wolfenbüttel

4) Cato Ladies Fitness in Wolfenbüttel

Catos Ladies Fitness gibt es seit Anfang des Jahres 2023 in Wolfenbüttel. Foto: Celine Wolff

Das Cato Ladies Fitness in Wolfenbüttel, Nachfolger von New Impuls Fitness, feierte im Januar 2023 Neueröffnung. Auf dem Kursplan, Montag bis Sonntag, stehen unter anderem Zumba, Pilates, Yoga-Fit oder Indoor-Cycling. Und zur Entspannung steht die Sauna für die Mitgliederinnen zur Verfügung.

Wann hat Cato Ladies Fitness in Wolfenbüttel geöffnet?

Montag bis Donnerstag: 8 Uhr bis 22 Uhr

Freitag: 8 Uhr bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 Uhr bis 16 Uhr

Adresse:

Am Alten Schlachthof 7

38304 Wolfenbüttel

5) Fitness-Oase Rolf Meyer in Wolfenbüttel

Bereits seit 1991 gibt es die inhabergeführte Fitness-Oase im Osten Wolfenbüttels. Mithilfe verschiedener Fitnessgeräte kann hier das Herz-Kreislauf-System gestärkt, das Gewicht reduziert und Muskeln gezielt aufgebaut werden. Nach dem Training lädt die Sauna und der Ruhegarten zur Entspannung ein.

Wann öffnet die Fitness-Oase Wolfenbüttel?

Montag, Mittwoch und Freitag: 10 bis 21 Uhr

Dienstag: 10 bis 13 Uhr und 15 bis 21 Uhr

Donnerstag: 10 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 21 Uhr

Samstag: 10 bis 15 Uhr

Sonntag: geschlossen

Adresse:

Elsterweg 1

38302 Wolfenbüttel

6) Life-Sport in Wolfenbüttel

Seit 35 Jahren gibt es das Fitness-Center Life-Sport in Wolfenbüttel. Sportbegeisterte können ihr Fitnessprogramm sowohl mit Cardiogeräten als auch mit Hantelbänken und vielen weiteren Geräten durchziehen.

Wann hat Life-Sport Wolfenbüttel geöffnet?

Montag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 21 Uhr

Samstag: 13.30 bis 17.30 Uhr

Sonntag: 11 bis 14 Uhr

Adresse:

Neuer Weg 49

38302 Wolfenbüttel

7) EasyFitness in Wolfenbüttel

Das EasyFitness in Wolfenbüttel bietet seinen Mitgliederinnen und Mitgliedern ein breites Programm, wie beispielsweise Cardiotraining, Functionaltraining, Gerätetraining sowie Training im Freihantelbereich. EasyFitness umfasst außerdem einen Saunabereich, ein Solarium und Wassermassageliegen. Wer keine Lust auf beispielsweise Cardio hat, kann auch an verschiedenen Kursen teilnehmen. Auf dem Plan stehen unter anderem Rückenfit und Full Body Workout. Die Trainerinnen und Trainer sind sowohl bei einem Trainingsplan als auch beim Thema Ernährung beratend tätig.

Wann hat EasyFitness Wolfenbüttel geöffnet?

Montag bis Freitag: 8 bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 18 Uhr

Adresse:

Am Alten Schlachthof 6

38304 Wolfenbüttel

8) Omnifitness Group in Schöppenstedt

Das Konzept der Omnifitness Group in Schöppenstedt basiert auf Hochintensivem Intervalltraining (HIIT). Dabei findet das Training in Form eines Zirkeltrainings an 13 im Kreis aufgestellten Stationen statt. Das Ziel sei, Fettverbrennung und Nachverbrennung zu beschleunigen. Statt Umkleideräume setzt das Fitnessstudio auf Umkleidekabinen, Duschen gibt es nicht.

Wann hat Omnifitness in Schöppenstedt geöffnet?

Täglich: 6 bis 21.30 Uhr



Adresse:

Neue Straße 1E

38170 Schöppenstedt

Diese Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr Lieblings-Fitnessstudio fehlt? Dann schreiben Sie an angelina.friedel@funkemedien.de

